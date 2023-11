Vincent Cavin (l.) an der Seite von Murat Yakin – wie lange noch? Keystone

Vincent Cavin ist Assistenztrainer von Nati-Coach Murat Yakin. Doch der 48-jährige Romand könnte den SFV bald verlassen. Er gehört nach Informationen von blue Sport zu den Top-Kandidaten für den Posten als Sportchef in Lausanne.

Nationaltrainer Murat Yakin hat bei seinem Amtsantritt im Sommer 2021 Vincent Cavin zur Seite gestellt bekommen. Der 48-Jährige ersetzte Antonio Manicone, der Yakins Vorgänger Vladimir Petkovic zu Girondins Bordeaux folgte.

Cavin war seit 2014 Videoanalyst der Nationalmannschaft und seit 2018 auch Sportkoordinator. Doch das Kapitel beim Verband könnte bald zu Ende sein. Wie blue Sport weiss, ist der Romand ein heisser Kandidat bei Lausanne-Sport. Der Klub ist schon länger auf der Suche nach einem Sportdirektor. Aktuell übernimmt Trainer Ludovic Magnin in einer Doppelrolle auch diese Aufgaben.

Das vom britischen Konzern Ineos alimentierte Lausanne-Sport unter der Führung des holländischen CEO Leen Heemskerk will nun endlich die offene Stelle besetzen. Die Verlockung für Cavin, ein allfälliges Angebot anzunehmen, dürfte nicht klein sein.

Schliesslich hat der Verein gute Perspektiven, eine gute Rolle im Schweizer Fussball zu spielen. Besitzer Jim Ratcliff ist Multimilliardär und hat neben Lausanne auch Nizza gekauft. Ausserdem ist er drauf und dran, bei Manchester United einzusteigen. Cavin hat aufgrund seiner Herkunft keine sprachlichen Barrieren. Als Spieler stand er ausserdem bereits einmal bei Lausanne-Sport unter Vertrag.

Auch Remo Gaugler ein Kandidat

Doch allzu sicher sollte sich Cavin nicht fühlen. So haben die Waadtländer auch Remo Gaugler kontaktiert, wie dieser gegenüber blue Sport bestätigte. «Gespräche haben stattgefunden», so der 55-Jährige. Gaugler bringt reichlich Erfahrung in der Super League mit. Er war über viele Jahre Nachwuchstrainer U15 und U18 beim FC Basel und beim FC Luzern Chefscout, Assistenztrainer und Sportkoordinator. Zuletzt war er als Nachwuchschef beim FC Basel tätig.