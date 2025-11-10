  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brasilianische Fussball-Legende in Luzern Lang: «Ronaldinho hat ein unbeschreibliches Ballgefühl»

Syl Battistuzzi

10.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

Luzern stand am Sonntag ganz im Zeichen von Ronaldinho. Der 45-jährige Ex-Weltfussballer lockte für das «Jogo dos Famosos» Tausende in die Swissporarena. Ex-Natispieler Michi Lang durfte gegen ihn spielen und schwärmt gegenüber blue Sport von der Fussball-Legende.

,

Andreas Aeschbach, Syl Battistuzzi

10.11.2025, 18:02

10.11.2025, 18:05

Während die Schweizer Auswahl um Hakan Yakin, Johan Djourou, Johan Vonlanthen, Reto Ziegler oder Blerim Dzemaili sich pflichtbewusst aufwärmte, trudelte Ronaldinho erst kurz vor Anpfiff ein.

Auf dem Platz bewiesen aber die brasilianischen Alt-Stars, dass ihre Technik geblieben ist. Speziell Ronaldinho begeisterte das Publikum. Auch Ex-Nati-Star Michi Lang, der ebenfalls auf dem Platz stand, schwärmte: «Man sieht seine fussballerischen Qualitäten noch immer an seinen Bewegungen, auch wenn er natürlich nicht mehr ganz so fit ist.»

Auch im Ausgang Sonderklasse

Lang war am Samstagabend mit Ronaldinho und den anderen brasilianischen Fussballern in Zürich im Ausgang, daher könne er bestätigen, dass Ronaldinho nicht so viel Schlaf gehabt habe.
«Aber man sieht am Ball, da ist ein Gefühl da, das ist unbeschreiblich. Da kann man sich noch so anstrengen und in Form sein. Das Gefühl von Ronaldinho haben die allerwenigsten», zeigt sich der ehemalige Basel-Profi beeindruckt.

Neben dem früheren Barça- und Milan-Star zeigten auch Legenden wie Rivaldo oder Maicon ihre Klasse. Am Ende stand ein 6:4 für die Brasilianer, Ronaldinho verabschiedete sich in der 78. Minute unter Standing Ovations.

«Wir haben gemerkt, als Ronaldinho ausgewechselt wurde, standen plötzlich etwa 50 Leute in der Coachingzone und versuchten, ein Foto zu machen. Dreimal konnte der Wechsel nicht durchgeführt werden, weil kein Trainer mehr da war. Es war alles etwas chaotisch», meint Lang und ergänzt: «Man sieht einfach, dass er ein Superstar ist, einer der Top 3-, 4-Spieler aller Zeiten. Von dem her war es natürlich ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten», so Lang, der seit diesem Sommer Sportchef beim Challenge-Ligist Wil ist.

Normalerweise zücke er nicht grad das Handy, aber bei Ronaldinho habe er eine Ausnahme gemacht und machte trotzdem ein Bild mit ihm – im Match-Trikot, nicht im Ausgang, schmunzelt Lang. 

Meistgelesen

«Erbärmlich. Das ist kein Deal. Es ist eine Kapitulation»
Trump fordert Fluglotsen «sofort» zum Arbeiten ohne Bezahlung auf
Ein Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen
Schweiz steht offenbar kurz vor Zoll-Deal mit den USA
Michel Haddi: «Ich habe mich Hals über Kopf in sie verliebt»

Mehr Fussball

Tami-Klartext zu Okafor. «Mit solchen Interviews wird die Situation nicht besser für ihn»

Tami-Klartext zu Okafor«Mit solchen Interviews wird die Situation nicht besser für ihn»

WM in Katar. Schweizer U17 holt den Gruppensieg

WM in KatarSchweizer U17 holt den Gruppensieg

Pressekonferenz im Video. Das sagt Nati-Direktor Tami vor den letzten WM-Quali-Spielen

Pressekonferenz im VideoDas sagt Nati-Direktor Tami vor den letzten WM-Quali-Spielen

Fussball Videos

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

10.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Mehr Videos