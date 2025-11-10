Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl» 10.11.2025

Luzern stand am Sonntag ganz im Zeichen von Ronaldinho. Der 45-jährige Ex-Weltfussballer lockte für das «Jogo dos Famosos» Tausende in die Swissporarena. Ex-Natispieler Michi Lang durfte gegen ihn spielen und schwärmt gegenüber blue Sport von der Fussball-Legende.

Während die Schweizer Auswahl um Hakan Yakin, Johan Djourou, Johan Vonlanthen, Reto Ziegler oder Blerim Dzemaili sich pflichtbewusst aufwärmte, trudelte Ronaldinho erst kurz vor Anpfiff ein.

Auf dem Platz bewiesen aber die brasilianischen Alt-Stars, dass ihre Technik geblieben ist. Speziell Ronaldinho begeisterte das Publikum. Auch Ex-Nati-Star Michi Lang, der ebenfalls auf dem Platz stand, schwärmte: «Man sieht seine fussballerischen Qualitäten noch immer an seinen Bewegungen, auch wenn er natürlich nicht mehr ganz so fit ist.»

Auch im Ausgang Sonderklasse

Lang war am Samstagabend mit Ronaldinho und den anderen brasilianischen Fussballern in Zürich im Ausgang, daher könne er bestätigen, dass Ronaldinho nicht so viel Schlaf gehabt habe.

«Aber man sieht am Ball, da ist ein Gefühl da, das ist unbeschreiblich. Da kann man sich noch so anstrengen und in Form sein. Das Gefühl von Ronaldinho haben die allerwenigsten», zeigt sich der ehemalige Basel-Profi beeindruckt.

Neben dem früheren Barça- und Milan-Star zeigten auch Legenden wie Rivaldo oder Maicon ihre Klasse. Am Ende stand ein 6:4 für die Brasilianer, Ronaldinho verabschiedete sich in der 78. Minute unter Standing Ovations.

«Wir haben gemerkt, als Ronaldinho ausgewechselt wurde, standen plötzlich etwa 50 Leute in der Coachingzone und versuchten, ein Foto zu machen. Dreimal konnte der Wechsel nicht durchgeführt werden, weil kein Trainer mehr da war. Es war alles etwas chaotisch», meint Lang und ergänzt: «Man sieht einfach, dass er ein Superstar ist, einer der Top 3-, 4-Spieler aller Zeiten. Von dem her war es natürlich ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten», so Lang, der seit diesem Sommer Sportchef beim Challenge-Ligist Wil ist.

Normalerweise zücke er nicht grad das Handy, aber bei Ronaldinho habe er eine Ausnahme gemacht und machte trotzdem ein Bild mit ihm – im Match-Trikot, nicht im Ausgang, schmunzelt Lang.