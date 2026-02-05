«Liebe FCB-Führung, hier habt ihr die Quittung»

Für die Basler Doublegewinner der letzten Saison ist nach der dritten bitteren Niederlage innerhalb einer Woche ein Titel in weite Ferne gerückt. Auf X zeigen sich die FCB-Fans höchst unzufrieden mit der aktuellen Lage.
Triple in 7 Tagen hat noch keiner geschafft. #rotblaulive— rotblauesbasel (@rotblauesbasel) February 4, 2026
1 Woche Lichtsteiner und noch ohne Lichtblick 🫠 #rotblaulive zur falschen Zeit am falschen Ort— Muzikman (@MrMuzikman78) February 4, 2026
Mittlerweile wäre Magnin sogar als Spieler eine Verstärkung. #rotblaulive— Tüllhuffe (@Tuellhuffe) February 4, 2026
Man hat halt wirklich in wenigen Tagen eine ganze Saison weggeworfen und möglicherweise ein grosses Trainertalent verbrannt.— sali zämme (@salizaemme) February 4, 2026
Muss man auch erst mal schaffen. #rotblaulive#fcbasel1893#allizaemme#derRausch#fcsgfcb
trainerexperiment KRACHEND gescheitert. wär häts dänkt, dass e völlig unerfahrene neuling d lösige nid sofort parat het... das hät echt keine könne wüsse, ah nei wart JEDE hets befürchtet usser unseri fiehrig.#rotblaulive— Tim (@Tim48075148) February 4, 2026
Man kann schlechter spielen, technisch schlechter sein, Schiri kann gegen uns sein, ABER, dass Gegner immer heisser aufs Spiel sind, brennen, Vollgas geben aber unser FCB einfach ein bisschen da ist und das Gefühl hat, sie seien eh die Besten, schwer zu akzeptieren.. #rotblaulive— Andreas Siegenthaler (@Jabiru82) February 4, 2026
Lassen wir Liechtsteiner in Ruhe, der versuchte mit dieser lustlosen Truppe das Beste. Die Qualität die vorhanden war wurde zu einem erheblichen Teil verkauft, dringend nötige Zugänge sind keine gekommen! Saison futsch, danke liebe Sportkommission @FCBasel1893 #rotblaulive— Dr Bärner Bebbi (@DrBaernerBebbi) February 4, 2026
Fakt ist seit dem Trainerwechsel ist alles schlimmer geworden. Das geht alles klar auf die kappe von Degen und Stucki! #rotblaulive— Schindler's List (@schindy97) February 4, 2026
Lichtsteiner verspielt Wettbewerbe in Rekordzeit:— Goldfiessli (@goldfiessli) February 4, 2026
3/3
Trainerwechsel: Optimaler Zeitpunkt. Bravissimo.#rotblaulive
Er kann eigentlich noch nicht mal viel dafür. Der Fehler kommt von der SK. Es ist unglaublich undankbar mit keiner Vorbereitung 3! entscheidende Spiele antreten zu müssen.— In_Dubio_pro_Basilea (@Fc_Basel_1893) February 4, 2026
No schnäll an alli wo meine jetzt gohts eh um Nüt meh: wenn mir nid unter die erste 3 kömme (oder 4. wenn FCSG unter die erste 3 kunnt und dr Cup holt), denn spiele mr nid Europacup. Denn hämmer 4 „Nullerjohr“ in unserem 5J-Koeffiziänt…. #rotblaulive— Raphael Alù (@aluartsbasel) February 4, 2026
Wie kamme vom Doublesieg und „bald wieder e Xhaka bim FCB“- Euphorie in so kurzer Zitt in die aktuelli Situation schlittere 😫 #rotblaulive— Raphael Alù (@aluartsbasel) February 4, 2026
Was würde ich dafür geben Zubi irgendwo im Vorstand zu haben, ein Mann der Probleme sieht und klar anspricht und nicht alles schön redet könnte man dringend gebrauchen. #rotblaulive— sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) February 4, 2026
1 Trainerwechsel im dümmsten Moment— Sergeant Alpollo (@Alp0llo) February 4, 2026
2 Torlose im Sturm
3 Innenverteidiger abgegeben ohne Ersatz
Hattrick für Stucki und Führung #rotblaulive
Puhh, bin total bedient… enttäuscht, frustriert, fassungslos. Die Saison bereits durch und das anfangs Februar - wow…— iron (@iron1234567891) February 4, 2026
Wir hatten am Schluss ein Kader auf dem Platz des FCBs nicht würdig. Da könnte auch ein Alonso nichts machen. #rotblaulive
Übergangssaison,die neggst. Das letscht Saison isch schlichtweg e Usrutscher gsi #rotblaulive— dani (@danibas82) February 5, 2026
Motto seit Abgang von Magnin:— In_Dubio_pro_Basilea (@Fc_Basel_1893) February 4, 2026
Wir sind über den Berg, es geht bergab! #rotblaulive
Jetzt brennt der Baum definitiv. Aber easy wir haben ja einen Megatransfererlös erzielt…. #rotblaulive— Martin Roth (@Tinu1893) February 4, 2026
Liebe FCB Führung, hier habt ihr die Quittung#rotblaulive— Basilea1990 (@PatrickAmazona3) February 4, 2026
Es isch immer wieder erstuunlich wie wenig ahnig die Bubble do het.— David00_BS (@DavidusBasel) February 2, 2026
Chum isch meh Maister worde sin d erwartige im Himmel und s Rationaledängge setzt komplett us.
Dr Dave macht extrem viel richtig in de letschte joore, vertrauet ihm doch mol. #rotblaulive
Auch die Spieler kriegen Kritik
Zum Cupfinal wird dann endlich der neue Stürmer vorgestellt.— sali zämme (@salizaemme) February 4, 2026
Blöd nur, dass der FCB den nicht spielen wird.#rotblaulive#fcbasel1893#allizaemme#derRausch#fcsgfcb
So nachdem wir uns jetzt innerhalb von 2 Wochen aus allen 3 Wettbewerben verschiedet haben— FCB-Tratsch (@FCBTratsch) February 4, 2026
Bekommen wir jetzt endlich unseren Stürmer? #rotblaulive
Man kann von Michi Frey halten was man will, vieles würde ich unterschreiben, wenn aber auch nur ein Stürmer von uns 10% von seinem unfassbaren Willen und Ehrgeiz hätte, hätten wir einige Probleme weniger. #rotblaulive— sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) February 3, 2026
Ajeti ist nicht tragbar #rotblaulive— sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) February 4, 2026
Ajeti kann keinen verdammte Pass annehmen, bruder mal ohne scheiss jeder verdammte 5. Liga spieler kann das besser. #rotblaulive— rotblauesbasel (@rotblauesbasel) February 4, 2026
Nimm Ajeti runter, der Typ kann keinen Ball behaupten und wenn er mal einen bekommt endet es in einem Fehlpass. Man ist wirklich ein Spieler weniger auf dem Platz #rotblaulive— sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) February 4, 2026
Koloto hat mit seinen frischen 18 Jahren gerade einem Ajeti gezeigt wie man sich als Stürmer freiläuft.— FCB-Tratsch (@FCBTratsch) February 4, 2026
Es ist eigentlich lustig wenn es nicht gleichzeitig so traurig wäre.#rotblaulive
Übrigens, Koloto war / ist besser als Ajeti und Broschinski zusammen. #rotblaulive— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 1, 2026
Jetz ist es mir eigentlich auch egal ob wir noch Transfers machen, es geht sowieso um nichts mehr. Bitte bring einfach Ajeti nichtmehr, sollte Koloto und Kaio beide ausfallen hol den aus der U15 hoch. #rotblaulive— sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) February 5, 2026
Agbonifo macht halt wieder Agbonifo-Sachen— Goldfiessli (@goldfiessli) February 4, 2026
Dribbeln bis zum Ballverlust#rotblaulive
Koindredi, oder: Deutlicher kann man seinen Anschiss und seine Unlust nicht offenbaren.— Goldfiessli (@goldfiessli) February 4, 2026
Bitte NIE mehr ins Aufgebot
#rotblaulive
Ich glaube spätestens nach diesem Spiel ist klar, wen man alles unbedingt loswerden muss. Aber wahrscheinlich wird einfach Daniliuc im Sommer verkauft💸 #rotblaulive— iron (@iron1234567891) February 4, 2026
Bacanin hat in der Start11 auch absolut nichts verloren. Der braucht noch mind. 2 Jahre.— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 4, 2026
Der Typ ist 18 Jahre jung. Gebt ihm doch die Zeit die er braucht. #rotblaulive
Dr Rüegg isch würklich so ungläublich schlächt, für mich immerno es Mysterium wieso me ihn fescht übernoh het. #rotblaulive— Tiago (@NomlTigi) February 4, 2026
Vouilloz, Koindredi und Ajeti wieder ganz schlimm hüt. Im Sturm nur no Koloto und dä wo mir jetzt no hole spiele loh— rotDblau1893 (@rotdblau1893) February 4, 2026
Im Mittelfeld sind alli inkonstistänt und ohni Tsunemoto hämmer kei funktionierende RV.
Fürs letzte Saisonziel müemer nur no eMarathon dure Sprinte#rotblaulive
So verpassen wir Europa. es braucht Qualität. IV Cömert oder Omeragic, ZM Cognat, ST Isac Lidberg oder Koki Ogawa (ich weiss es wären sehr teuere Transfer, aber ein weiteres Talent verträgt es nicht) #rotblaulive— Martinho (@Martinh29955183) February 4, 2026
Die Saison ist jetzt faktisch vorbei.— Rudi Zbinten (@RudiZbinten) February 4, 2026
Anfangs Februar.
Vielleicht wirkt das auch befreiend.
Giacomo gehört jedenfalls ab sofort in die Startelf.#rotblaulive#fcbasel1893#fcb