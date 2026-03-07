Lucas Blondel im Nati-Trikot. KEYSTONE

Vor einem Jahr holte Murat Yakin mit Lucas Blondel einen hierzulande kaum bekannten Spieler in die Nati. Nun wechselt der Rechtsverteidiger innerhalb Argentiniens leihweise von Boca Juniors zu Huracán – in der Hoffnung auf mehr Spielpraxis und eine neue Chance im Nationalteam.

Vor einem Jahr überraschte Nati-Trainer Murat Yakin und nominierte zwei hierzulande unbekannte Gesichter für die Freundschaftsspiele gegen Nordirland und Luxemburg: einerseits den dänisch-schweizerischen Innenverteidiger Stefan Gartenmann, andererseits Argentinien-Legionär Lucas Blondel.

Der Rechtsverteidiger stand zu diesem Zeitpunkt bei Boca Juniors unter Vertrag, nun leiht ihn der Traditionsklub bis Ende 2026 an den Liga-Rivalen Huracán aus. Dort soll der 29-jährige Rechtsverteidiger zu mehr Spielpraxis kommen. Und hofft so vielleicht noch auf den WM-Zug aufspringen zu können.

Das wird aber kein einfaches Unterfangen: Mittlerweile verzichtet Yakin auf Experimente und greift wieder auf sein gewohntes Stamm-Personal zurück. Ob also für Blondel noch mehr Einsätze zu den vier Länderspielen (allesamt in Testspielen) hinzukommen, ist also fraglich.