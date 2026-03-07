  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neustart für Nati-Verteidiger Lucas Blondel wechselt von Boca zu Huracán – und will an die WM

Syl Battistuzzi

7.3.2026

Lucas Blondel im Nati-Trikot.
Lucas Blondel im Nati-Trikot.
KEYSTONE

Vor einem Jahr holte Murat Yakin mit Lucas Blondel einen hierzulande kaum bekannten Spieler in die Nati. Nun wechselt der Rechtsverteidiger innerhalb Argentiniens leihweise von Boca Juniors zu Huracán – in der Hoffnung auf mehr Spielpraxis und eine neue Chance im Nationalteam.

Syl Battistuzzi

07.03.2026, 14:32

07.03.2026, 14:40

Vor einem Jahr überraschte Nati-Trainer Murat Yakin und nominierte zwei hierzulande unbekannte Gesichter für die Freundschaftsspiele gegen Nordirland und Luxemburg: einerseits den dänisch-schweizerischen Innenverteidiger Stefan Gartenmann, andererseits Argentinien-Legionär Lucas Blondel.

Lucas Blondel vor erstem Aufgebot. Löst dieser «Argentinier» die Nati-Probleme hinten rechts?

Lucas Blondel vor erstem AufgebotLöst dieser «Argentinier» die Nati-Probleme hinten rechts?

Der Rechtsverteidiger stand zu diesem Zeitpunkt bei Boca Juniors unter Vertrag, nun leiht ihn der Traditionsklub bis Ende 2026 an den Liga-Rivalen Huracán aus. Dort soll der 29-jährige Rechtsverteidiger zu mehr Spielpraxis kommen. Und hofft so vielleicht noch auf den WM-Zug aufspringen zu können.

Das wird aber kein einfaches Unterfangen: Mittlerweile verzichtet Yakin auf Experimente und greift wieder auf sein gewohntes Stamm-Personal zurück. Ob also für Blondel noch mehr Einsätze zu den vier Länderspielen (allesamt in Testspielen) hinzukommen, ist also fraglich.

Meistgelesen

Autounfall in Escholzmatt LU – ein Toter und vier Schwerverletzte
Arabische Liga plant Notfallsitzung +++ Trump: «Heute wird der Iran mit voller Wucht getroffen»
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Braathen hält dank Sieg Kugelkampf gegen Odermatt offen  – Meillard auf Platz 2
Wie Irans Billigdrohnen zum Problem für US-Hightech-Waffen werden

Mehr Fussball

Der tiefe Fall von Leicester City. Vom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Der tiefe Fall von Leicester CityVom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Besuch im Weissen Haus. Trump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Besuch im Weissen HausTrump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Drei Monate vor der WM. Marokkos Nationalcoach tritt zurück

Drei Monate vor der WMMarokkos Nationalcoach tritt zurück

Fussball Videos

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

03.03.2026

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Lugano-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Papadopoulos spricht mit blue Sport über seine Zeit in Dortmund, die verpasste Meisterschaft und seinen besten Freund Nico Schlotterbeck.

06.03.2026

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

Mehr Videos