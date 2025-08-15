Elf Wochen nach dem Final treffen Basel und Biel im Cup erneut aufeinander. Ausserdem kommt es in der ersten Runde zu mehreren Kantons-Derbys.

Keystone-SDA SDA

Die Partien vom Freitag in der Übersicht

Durch die Aufteilung in Regionalgruppen bei der Auslosung stehen erneut mehrere Derbys an. Unter anderem trifft der FC Wettswil-Bonstetten (1. Liga), der vom ehemaligen Nationalspieler Stephan Lichtsteiner trainiert wird, auf den FC Zürich. Der FC Wohlen (1. Liga) empfängt Challenge-Ligist FC Aarau. Und der FC Breitenrain (Promotion League) spielt gegen Super-League-Aufsteiger Thun.

Den Abschluss macht das Duell zwischen Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) und den Grasshoppers am Sonntagnachmittag. Danach wird im Rahmen der SRF-Sendung «Schweizer Cup – Highlights» (ab 19.00 Uhr) die 2. Runde ausgelost.