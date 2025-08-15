Elf Wochen nach dem Final treffen Basel und Biel im Cup erneut aufeinander. Ausserdem kommt es in der ersten Runde zu mehreren Kantons-Derbys.
Die Partien vom Freitag in der Übersicht
Durch die Aufteilung in Regionalgruppen bei der Auslosung stehen erneut mehrere Derbys an. Unter anderem trifft der FC Wettswil-Bonstetten (1. Liga), der vom ehemaligen Nationalspieler Stephan Lichtsteiner trainiert wird, auf den FC Zürich. Der FC Wohlen (1. Liga) empfängt Challenge-Ligist FC Aarau. Und der FC Breitenrain (Promotion League) spielt gegen Super-League-Aufsteiger Thun.
Den Abschluss macht das Duell zwischen Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) und den Grasshoppers am Sonntagnachmittag. Danach wird im Rahmen der SRF-Sendung «Schweizer Cup – Highlights» (ab 19.00 Uhr) die 2. Runde ausgelost.
Die Partien der Super-League-Klubs der 1. Cup-Runde
- FC Wettswil‑Bonstetten (1. Liga) – FC Zürich
- FC Perlen-Buchrain (2. Liga) – FC Luzern
- FC Ajoie‑Monterri (2. Liga interregional) – FC Sion
- FC Walenstadt (3. Liga) – FC St. Gallen
- FC Basel 1893 – FC Biel‑Bienne 1896 (Promotion League)
- SC Cham (Promotion League) – FC Lugano
- FC Dardania Lausanne (2. Liga interregional) – Servette FC
- Vevey‑Sports (Promotion League) – FC Lausanne‑Sport
- FC Courtételle (1. Liga) – YB
- FC Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) – GC
- FC Schaffhausen (Promotion League) – FC Winterthur