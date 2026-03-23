Mehmedi: «Di Giusto hat viel mehr Argumente geliefert als Monteiro» 22.03.2026

Matteo Di Giusto liefert beim FC Luzern Woche für Woche ab, doch im Nati-Aufgebot von Murat Yakin fehlt sein Name erneut. Für die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Timm Klose ist das unverständlich: Der FCL-Spielmacher habe sich die Selektion mit seinen Leistungen klar verdient.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luzern-Profi Matteo Di Giusto befindet sich mit je 12 Toren und Assists in Topform, wurde von Murat Yakin aber trotzdem nicht für die Nati nominiert.

Die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Timm Klose kritisieren den Entscheid deutlich und finden, dass Di Giusto angesichts seiner Saisonleistungen ein Aufgebot mehr als verdient hätte.

Di Giusto selbst reagiert gelassen, stellt seine Leistungen für den FC Luzern in den Vordergrund und betont, dass er nur das beeinflussen könne, was er auf dem Platz zeige. Mehr anzeigen

In der 4. Minute schlägt Matteo di Giusto einen Eckball auf den zweiten Pfosten. Dort nickt Pius Dorn den Ball zum 1:0 ein. In der 23. Minute erhöhen die Luzerner ihre Führung. Oscar Kabwit leitet direkt in den Lauf von Matteo Di Giusto weiter. Der FCL-Topscorer lässt sich die Chance nicht nehmen und versenkt in der weiten Ecke – keine Chance für Karlo Letica. «Solche Chancen verwertet er diese Saison fast immer», hält Admir Mehmedi im blue Sport Studio fest.

In der Tat befindet sich der 25-Jährige in blendender Form. Di Giusto war in der Super League in jedem seiner letzten 3 Spiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Kein Spieler hat in der Liga zwölf Vorlagen auf dem Konto. Seine 94 abgegebenen Schüsse sind ebenfalls ein Rekord. Zudem hat der Offensivspieler noch zwölf Tore erzielt.

Trotz seiner Leistungen fehlt der Luzerner Schlüsselspieler im Aufgebot für die Länderspiele in Basel gegen Deutschland und in Oslo gegen Norwegen. Nati-Trainer Murat Yakin setzt auf bewährte Kräfte, für Di Giusto hatte es keinen Platz. Der FCL-Spielmacher hat damit noch immer kein Länderspiel für die A-Nati absolviert.

«Falls Sanches geht, könnte er ein Thema bei YB werden»

Ins Aufgebot schaffte es dafür Vincent Sierro, der bei Al-Shabab in Saudi-Arabien spielt, oder YB-Flügel Joël Monteiro (in 25 Liga-Spielen 4 Tore und 3 Assists). «Ich finde Vincent toll, aber ich glaube, man könnte auch mal wechseln», meint Timm Klose und ergänzt: «Di Giusto hat mit dieser Saison ein Aufgebot verdient.»

Vom Profil her seien Monteiro und Di Giusto zwar nicht ähnliche Spielertypen, erläutert Mehmedi, der aber trotzdem einen Vergleich wagt. «Zwischen Monteiro und Di Giusto liegen Welten für mich. Wenn man die Leistungen betrachtet, dann hat Di Giusto viel mehr Argumente geliefert für ein Nati-Aufgebot als Monteiro.» Mehmedi weiter: «Es spricht nicht gerade für unsere Schweizer Liga, wenn ein Schweizer bei 24 Scorer-Punkten ist und kein Aufgebot bekommt.»

Mehmedi findet es schade, dass Di Giusto erst in der Fremde aufblühte. So fiel der Zürcher einst beim FCZ durch. Via Vaduz und Winterthur landete der kleingewachsene Kreativspieler in der Innerschweiz. «Überall, wo er war, hat er performt», betont Mehmedi.

Mehmedi weiter: «Falls Alvyn Sanches ins Ausland geht, könnte er ein Thema bei YB werden. Es gibt nicht viele Spieler in der Schweiz, die diese Statistiken vorweisen können.» Für den langjährigen Bundesliga-Profi hätte sich der FCL-Profi «ein Nati-Aufgebot verdient, obwohl die Konkurrenz in der Nationalmannschaft riesig ist.»

Mehmedi: «Di Giusto könnte als Sanches-Ersatz ein Thema bei YB werden. 22.03.2026

Di Giusto über Nati: «Werden sehen, ob es mal reichen wird»

Zusätzlich sei Di Giusto auch charakterlich einwandfrei: «Ein sympathischer, bescheidener Junge, der hoffentlich noch viele erfolgreiche Jahre vor sich haben wird», resümiert Mehmedi.

Die Bescheidenheit zeigt Di Giusto auch im Interview. «Ich freue mich, wenn ich so der Mannschaft helfen kann. Es ist auf eine Art mein Job, aber es freut mich natürlich mal für mal, wenn es so gut läuft», meint er zu seinem Auftritt.

Auf die Nationalmannschaft angesprochen sagt Di Giusto: «Ich mache meinen Job, ich versuche, alles zu geben für den Verein. Alles andere ist etwas, das kommt, wenn es kommen muss.»

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«Ich will mich da gar nicht zu stark auf solche Dinge konzentrieren, die ich nicht beeinflussen kann – ausser meine Leistungen. Ich werde weiterhin meinen Job machen und dann sehen wir, ob es mal reichen wird oder nicht», so Di Giusto.

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