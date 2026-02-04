  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

GC-Coup im Cup Michi Frey: «Abrashi hat uns unglaublich heiss gemacht»

Luca Betschart

4.2.2026

Michi Frey und seine GC-Teamkollegen bejubeln den Halbfinal-Einzug im Schweizer Cup.
Michi Frey und seine GC-Teamkollegen bejubeln den Halbfinal-Einzug im Schweizer Cup.
Bild: Keystone

Die Grasshoppers stehen im Cup-Viertelfinal gegen Sion mehrfach mit dem Rücken zur Wand, beweisen aber grosse Moral und belohnen sich dafür. Bereits in einer Schlüsselrolle: Neuzugang und Energiebündel Michael Frey.

Luca Betschart

04.02.2026, 10:58

04.02.2026, 11:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC gewinnt einen spektakulären Cup-Viertelfinal gegen den FC Sion trotz 0:2-Rückstand und steht erstmals seit acht Jahren unter den letzten Vier.
  • Grossen Anteil am Sieg hat Neuzugang Michael Frey, der mit seiner Energieleistung begeistert. «Amir hat uns vor dem Spiel unglaublich heiss gemacht», erklärt Frey. 
Mehr anzeigen

In der 72. Minute scheint im Letzigrund die Entscheidung gefallen. Benjamin Kololli bringt den FC Sion im Cup-Viertelfinal gegen bis dahin harmlose Grasshoppers nach einem Konter mit 2:0 in Führung – und auf Halbfinal-Kurs. Was sich dann aber abspielt, hätten wohl die wenigsten für möglich gehalten.  

Aus dem Nichts markiert Bayern-Leihgabe Jonathan Asp Jensen nach einem Energieanfall von Michi Frey den Anschlusstreffer, bringt die GC-Hoffnung zurück und lanciert eine spektakuläre Schlussphase. Nur vier Minuten später trifft Felix Tsimba zum 2:2-Ausgleich, bevor Josias Lukembila die Walliser wiederum fünf Minuten später wieder in Führung schiesst. 

Doch GC kommt erneut zurück. Dank Michi Frey, der sich in der 93. Minute für seinen unermüdlichen Einsatz belohnt und die Verlängerung erzwingt. Da ist es erneut Tsimba, der für den umjubelten Sieg der Zürcher und den ersten Halbfinal-Einzug seit acht Jahren sorgt.

4:3-Spektakelsieg gegen Sion. Tsimba köpft GC in der Verlängerung in den Cup-Halbfinal

4:3-Spektakelsieg gegen SionTsimba köpft GC in der Verlängerung in den Cup-Halbfinal

«So ein Cup-Viertelfinal ist eine riesige Chance»

«Es war ein guter Start für mich persönlich. Aber auch für die Mannschaft, dieses Spiel gibt Aufwind», sagt Energiebündel Michael Frey nach dem Schlusspfiff und erklärt: «So ein Cup-Viertelfinal ist eine riesige Chance – für mich, aber vor allem für die jungen Spieler, um sich zu zeigen. Solche Spiele kommen nicht mehr zurück, das weiss man in einem gewissen Alter.»

Einer, der das in den Reihen der Hoppers bestens weiss, ist Captain Amir Abrashi, der gegen Sion nach 111 Minuten zu seinem Comeback nach Verletzungspause kommt. «Amir hat uns vor dem Spiel unglaublich heiss gemacht», sagt Frey.

Mit seinem GC-Start zeigt sich der Neuzugang zufrieden: «Ich bin erst ein paar Tage hier, aber ich wusste, dass ich sofort bereit sein muss. Mit vielen Spielen kommt man am besten rein. Und mit Erfolgen wächst die Mannschaft zusammen. Jetzt müssen wir den Ball flach halten.»

Das könnte dich auch interessieren

GC-Sportchef Alain Sutter: «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge»

GC-Sportchef Alain Sutter: «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge»

GC-Sportchef Alain Sutter spricht mit blue Sport über die Verpflichtung von Michi Frey und verrät, was er sich vom 31-jährigen Stürmer in Zukunft alles erhofft.

31.01.2026

So tickt FCSG-Ersatztorhüter Lukas Watkowiak

So tickt FCSG-Ersatztorhüter Lukas Watkowiak

02.02.2026

Meistgelesen

Neue Betrugsmasche hebelt gängige Sicherheitsmechanismen aus
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt
Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Mehr aus dem Ressort

Cup-Viertelfinal. St. Gallen spielt gegen Basel, Lausanne trifft auf Luzern

Cup-ViertelfinalSt. Gallen spielt gegen Basel, Lausanne trifft auf Luzern

Ausgeruhte Beine reichen nicht. Xamax scheitert im Cup-Viertelfinal gegen Yverdon

Ausgeruhte Beine reichen nichtXamax scheitert im Cup-Viertelfinal gegen Yverdon

Transfer-Ticker. GCs Muci per Leihe in die Serie B ++ Schalke sauer nach geplatztem Sylla-Wechsel

Transfer-TickerGCs Muci per Leihe in die Serie B ++ Schalke sauer nach geplatztem Sylla-Wechsel

«Verbot hat nichts gebracht». Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

«Verbot hat nichts gebracht»Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

Söldner-Check. Aebischer trifft mit Hammer zum ersten Mal für Pisa ++ Elvedi stark ++ Sommer und Akanji tadellos

Söldner-CheckAebischer trifft mit Hammer zum ersten Mal für Pisa ++ Elvedi stark ++ Sommer und Akanji tadellos