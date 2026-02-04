Michi Frey und seine GC-Teamkollegen bejubeln den Halbfinal-Einzug im Schweizer Cup. Bild: Keystone

Die Grasshoppers stehen im Cup-Viertelfinal gegen Sion mehrfach mit dem Rücken zur Wand, beweisen aber grosse Moral und belohnen sich dafür. Bereits in einer Schlüsselrolle: Neuzugang und Energiebündel Michael Frey.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC gewinnt einen spektakulären Cup-Viertelfinal gegen den FC Sion trotz 0:2-Rückstand und steht erstmals seit acht Jahren unter den letzten Vier.

Grossen Anteil am Sieg hat Neuzugang Michael Frey, der mit seiner Energieleistung begeistert. «Amir hat uns vor dem Spiel unglaublich heiss gemacht», erklärt Frey. Mehr anzeigen

In der 72. Minute scheint im Letzigrund die Entscheidung gefallen. Benjamin Kololli bringt den FC Sion im Cup-Viertelfinal gegen bis dahin harmlose Grasshoppers nach einem Konter mit 2:0 in Führung – und auf Halbfinal-Kurs. Was sich dann aber abspielt, hätten wohl die wenigsten für möglich gehalten.

Aus dem Nichts markiert Bayern-Leihgabe Jonathan Asp Jensen nach einem Energieanfall von Michi Frey den Anschlusstreffer, bringt die GC-Hoffnung zurück und lanciert eine spektakuläre Schlussphase. Nur vier Minuten später trifft Felix Tsimba zum 2:2-Ausgleich, bevor Josias Lukembila die Walliser wiederum fünf Minuten später wieder in Führung schiesst.

Doch GC kommt erneut zurück. Dank Michi Frey, der sich in der 93. Minute für seinen unermüdlichen Einsatz belohnt und die Verlängerung erzwingt. Da ist es erneut Tsimba, der für den umjubelten Sieg der Zürcher und den ersten Halbfinal-Einzug seit acht Jahren sorgt.

«So ein Cup-Viertelfinal ist eine riesige Chance»

«Es war ein guter Start für mich persönlich. Aber auch für die Mannschaft, dieses Spiel gibt Aufwind», sagt Energiebündel Michael Frey nach dem Schlusspfiff und erklärt: «So ein Cup-Viertelfinal ist eine riesige Chance – für mich, aber vor allem für die jungen Spieler, um sich zu zeigen. Solche Spiele kommen nicht mehr zurück, das weiss man in einem gewissen Alter.»

Einer, der das in den Reihen der Hoppers bestens weiss, ist Captain Amir Abrashi, der gegen Sion nach 111 Minuten zu seinem Comeback nach Verletzungspause kommt. «Amir hat uns vor dem Spiel unglaublich heiss gemacht», sagt Frey.

Mit seinem GC-Start zeigt sich der Neuzugang zufrieden: «Ich bin erst ein paar Tage hier, aber ich wusste, dass ich sofort bereit sein muss. Mit vielen Spielen kommt man am besten rein. Und mit Erfolgen wächst die Mannschaft zusammen. Jetzt müssen wir den Ball flach halten.»

