Murat Yakin exklusiv: «Granit Xhaka wird nach der WM weitermachen» 16.04.2026

Die Schweizer Nationalmannschaft kann weiterhin auf ihren Captain bauen. Wie Trainer Murat Yakin exklusiv im Fussball-Talk «Heimspiel» verrät, will der Rekord-Natispieler nach der WM weitermachen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Trainer Murat Yakin bestätigt im Fussball-Talk Heimspiel, dass Captain Granit Xhaka seine Nationalteam-Karriere nach der WM fortsetzen will.

Yakin zeigt sich ambitioniert für die WM und sieht grosses Potenzial im Team. Ziel ist es, die beste WM der Schweizer Geschichte zu spielen. Mehr anzeigen

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Nach anfänglichen Schwierigkeiten – im Herbst 2023 kritisierte Granit Xhaka beispielsweise öffentlich die fehlende Intensität im Training – haben der Captain und Murat Yakin zueinander gefunden. Mittlerweile scheint kein Papier zwischen die beiden Alphatiere zu passen. Bereits nach der EM 2024, als Yakins Zukunft noch offen war, hatte sich Xhaka für dessen Verbleib ausgesprochen. Yakins Vertrag läuft nun bis zur EM 2028.

Ob die Nati dann ein anderes Gesicht haben wird, ist offen. Schliesslich sind Leistungsträger wie Xhaka (32), Ricardo Rodriguez (32), Remo Freuler (32), oder Silvan Widmer (31) dann schon im höheren Fussballalter.

Ob das nun der ‹Letzte Tanz› für Xhaka sei, wird der Nati-Trainer im Fussball-Talk Heimspiel gefragt. «Nein, absolut nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Solange er gesundheitlich in dieser Form ist, spielt er so lange wie möglich», hält Yakin fest und ergänzt: «Ich weiss auch von ihm, dass er nach der WM weiterziehen wird. Da bin ich glücklich. Er muss auch immer fit sein und körperlich auf dem höchsten Niveau sein.» Der Rekord-Nationalspieler (144 Einsätze) wird also unter normalen Umständen weiterhin der Anführer der Schweizer bleiben.

Fabian Frei staunt auch über Xhakas Weggefährten Rodriguez: «Er spielt jetzt genau gleich wie als 22-Jähriger», meint er und ergänzt: «Er spielt jetzt bei Betis Sevilla, das ist nicht irgendein Klub. Er ist international dabei.»

«Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Andy Böni, Chefredaktor von blue Sport, erinnert an den Start von Rodriguez' Nati-Karriere. «2011 sah Reto Ziegler gegen Wales die Rote Karte, Rodriguez kam rein – seither hat ihm niemand den Platz weggenommen», streicht er die Leistungsbilanz des Linksverteidigers heraus. Fun Fact: Im gleichen Spiel feierte Frei sein Debüt. Der 37-Jährige, der im Sommer seine Karriere bei Winterthur beendete, stand insgesamt 24 Mal für die A-Nati auf dem Platz.

Was ein gutes WM-Ergebnis wäre, wird Yakin gefragt. Die Art und Weise, wie die Nati bei der EM 2024 in Deutschland Fussball gespielt habe, stimme ihn optimistisch. «Es wäre machbar gewesen im Viertelfinal gegen England, so wie wir gespielt haben. Dort war vieles möglich, auch ein Halbfinal, Final … das lässt uns natürlich viel träumen», so der 51-Jährige.

Viele Menschen würden sich natürlich wünschen, dass die Schweiz an der WM weit kommt. «Am Schluss müssen wir die Gruppenphase so gut wie möglich überstehen, damit wir dann im weiteren Verlauf in den Playoffs auf Gegner treffen, die nicht gleich auf dem ersten Platz abgeschlossen haben», resümiert Yakin. Seine Erwartungshaltung ist klar: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen. Und die Möglichkeit und die Qualität haben wir in der Mannschaft.»

Heimspiel – die ganze Sendung

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen» Exklusive Einblicke von Murat Yakin in den Stand der WM-Vorbereitungen. Sein langjähriger Weggefährte Fabian Frei erklärt, wie der Nati-Coach tickt. Zudem im Fokus: Die jungen Stars Johan Manzambi, Noah Okafor, Alvyn Sanches und Alessandro Vogt. 16.04.2026

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