Nationalcoach Murat Yakin setzt für die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2026 mehrheitlich auf bewährte Kräfte. Zu den Aufgebotenen gehört auch Rückkehrer Cedric Itten.

Linus Hämmerli

Das Nati-Aufgebot Tor : Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo

Verteidigung : Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Isaac Schmidt, Silvan Widmer

Mittelfeld/Sturm: Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Joël Monteiro, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Simon Sohm, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria Mehr anzeigen

Der Kampf um die Teilnahme an der nächstjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt für das Schweizer Nationalteam mit den Heimspielen in Basel am Freitag, 5. September, gegen Kosovo und am Montag, 8. September, gegen Slowenien. Das Aufgebot umfasst bis auf wenige Ausnahmen jene Spieler, die vor der Sommerpause die Partien gegen die USA und Mexiko bestritten haben.

Der einzige Spieler im 24 Namen umfassenden Aufgebot, der seit geraumer Zeit nicht mehr dabei war, ist Cedric Itten. Der 28-jährige Stürmer, der seit seinem Wechsel im Sommer zum deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in vier Ernstkämpfen drei Mal traf, hatte zuletzt im vorletzten Oktober zum Kader der Nationalmannschaft gehört.

Im Vergleich zu den Länderspielen in Nordamerika im Juni ebenfalls wieder aufgeboten sind Joël Monteiro, Simon Sohm und Ruben Vargas sowie Denis Zakaria, der vor zwei Monaten wegen einer Verletzung wieder abreisen musste.

Die Medienkoferenz ist vorbei So, Murat Yakin verabschiedet sich. Somit wir auch hier vom Ticker. Danke fürs Mitlesen.

Yakin über Sierros Wechsel nach Saudi-Arabien «Ich stand mit ihm im Austausch. Auch er macht sich Gedanken über die Nati. Es war nicht nur der finanzielle Aspekt. Er ist professionell und diszipliniert. Ich finde die saudische Liga interessant. Bei Vincent weiss ich zu 100 Prozent, dass er körperlich fit ist und sich immer mit der Nati befasst. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Er ist clever und es gefällt mir, wie er mich immer wieder nach meiner Meinung fragt.»

Yakin über Rieder «Ich schätze es sehr, dass er meinen Kontakt sucht und mich nach meinem Rat fragt. Es läuft bei ihm perfekt. Das Interesse an ihm ist riesig. Ich bin gespannt, wofür er sich entscheidet. Er ist bei Rennes gesetzt.»

Yakin über die Rolle von Jashari «Wir haben bei den Testpielen in den USA viel ausprobiert. Auch die Kombination mit Granit Xhaka und Ardon Jashari hat mir gut gefallen. Sie verstehen sich gut. Ich habe im Zentrum die Qual der Wahl. Ardon hat eine Visitenkarte abgegeben mit seinem Transfer. Das heisst aber nicht, dass er in der Nati einen Stammplatz auf sicher hat. Er muss Leistung zeigen.»

Yakin über Vorwurf, dass man sich zu wenig um Avdullahu bemühte «Er hatte alle unsere U-Natis durchgespielt. Der Plan war, dass er bei uns bleibt uns spielt. Ich glaube nicht, dass wir uns zu wenig um ihn bemüht haben. Wir hatten im Frühling ein langes Gespräch. Ich mag mich gut daran erinnern. Ich habe ihm den sportlichen Weg aufgezeigt. Klar hat niemand erwartet, dass im Sommer der Transfer zu Hoffenheim so schnell über die Bühne ging. Ich war bei ihm im Hoffenheim. Ich denke also, dass wir uns um ihn bemüht haben. Er hat sich nicht für den sportlichen Weg entschieden. Wenn jemand eine andere Kultur noch stärker fühlt, dann ist es etwas, das wir nicht beeinflussen können. Ich hatte damals auch die Wahl, für die Türkei oder für die Schweiz zu spielen. Für Hakan und mich war es absolut klar. Wir sind hier geboren und aufgewachsen. Avdullahu hat da vielleicht noch ein bisschen mehr Kultur vom Kosovo gehabt. Von dem her kann ich seinen Entscheid absolut nachvollziehen.» «Es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für einen Spieler. Es ist eine Lebensentscheidung. Wir sind nicht bereit, einfach einen Spieler zu nominieren, damit er für uns blockiert ist. Wir sind das mit Leon seit über einem Jahr professionell angegangen. Wir haben ihm erklärt, dass es sein Entscheid ist.»

Yakin über Hajdari «Da kam der Wunsch, dass er sich nach seinem Wechsel zu Hoffenheim erst im Klub einleben will. Ich habe ihm mitgeteilt, dass er auf Pikett ist.»

Yakin über Xhakas Sunderland-Wechsel «Ich stand immer im Austausch mit ihm. Sportlich ist der Wechsel für ihn sehr interessant. Auch wenn er zu einem Aufsteiger wechselt ... es ist eine grosse Aufgabe, die er annimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmals in die Premier League zurückkam. Er hatte doch mit zwei, drei anderen Klubs Kontakt, die auch auf mich zukamen. Wenn er es körperlich durchziehen kann, ist die Premier League ein interessantes Projekt für ihn.»

Yakin über die Nomination von Mvogo «Yvon bringt in der Nati viel Erfahrung mit. Sein positives Denken und seine fröhliche, lustige Art – das hat für ihn gesprochen. Er wird die Nummer drei sein. Es war mir wichtig, nicht zu viele Wechsel vorzunehmen. Wir wollen ihm helfen, einen neuen Klub zu finden.»

Yakin über die Nicht-Nomination von Blondel und Gartenmann «Für uns war es wichtig, mal frische und neue Elemente reinzubringen. Lucas (Blondel) hat seit dem letzten Nati-Zusammenzug bei Boca kein Spiel mehr bestritten. Ich finde ihn nach wie vor einen interessanten Spieler. Er kann den argentinischen Touch reinbringen, wenn er zu hundert Prozent fit ist.» «Gartenmann wird von uns sehr geschätzt. Er ist ein interessantes Element. Die Konkurrenz auf seiner Position ist aber gross. Die vier, die ich nominiert habe, haben noch die Nase vorne. Es ist wichtig, dass wir mit Stefan eine Möglichkeit haben, ihn jederzeit in den Kader zurückzuholen.»

Yakin über die Reservistenrolle von Akanji bei City «Die Spielpraxis fehlt ihm erst seit kurzer Zeit. Ich bin ständig mit ihm in Kontakt. Er hat die Vorbereitungen mitgespielt. Ich mache mir bei ihm keine Sorgen, dass ihm ein, zwei Spiele fehlen. Er ist ein Profi, kennt seine Rolle und seine Stärken. Es sieht so aus, dass ein Transfer ansteht. Aber es muss nicht sein. Bei ihm muss das Paket stimmen. Er weiss, was er an City hat. City weiss, was der Klub an ihm hat. Bei ihm muss ein Transfer auch sportlich Sinn machen.»

Yakin über die Gruppe «Der Druck ist riesig. Wir haben uns für die letzten Turniere immer qualifiziert. Wir nehmen die Favoritenrolle gerne an. Die Gegner wollen uns aber ärgern. Wir sind dem Druck aber gewachsen. September ist auch immer eine spezielle Zeit mit all den Transfers. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns mit den beiden Spielen (Slowenien und Kosovo, d.Red) eine gute Ausgangslage verschaffen.

Yakin über Avdullahu «Wir haben uns um ihn bemüht und ihm einen sportlichen Weg gezeigt. Das ihm das nicht gefallen hat, habe ich gespürt. Er ist ein Spieler, der viel Potential hat. Ich interpretiere es so, dass er sofort spielen will und in der Nati viel Konkurrenz auf seiner Position hat. Ich finde es sehr schade.»

Yakin über die Nomination von Itten «Für das Kennenlernen und Testen haben wir keine Zeit mehr. Die Erwartung ist riesig. Mit dem Ausfall von Amdouni kehrt Cedric Itten zurück. Er wird Backup für Breel Embolo sein.»

Los geht's Murat Yakin ist da. In Kürze verkündet er den Kader.

