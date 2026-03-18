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Begehrter Milan-Profi Nigerianischer Fussballverband lockt offenbar Nati-Juwel Zachary Athekame 

Syl Battistuzzi

18.3.2026

Zachary Athekame könnte noch abspringen.
Zachary Athekame könnte noch abspringen.
KEYSTONE

Zachary Athekame wechselte im Sommer von den Young Boys nach Norditalien. Der Milan-Profi wurde kürzlich zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert. Nun soll sich der nigerianische Verband um das grosse Talent bemühen.

Syl Battistuzzi

18.03.2026, 15:20

Der Wechsel von Zachary Athekame im Sommer zu Milan kam für Aussenstehende überraschend. Bei den Young Boys zählte der in Dänemark geborene Westschweizer zwar zu den grössten Talenten, er gehörte aber nicht zum unumstrittenen Stammpersonal. Nach seinem Wechsel von Neuchâtel Xamax zu YB pendelte er in der vergangenen Saison unter Patrick Rahmen und dessen Nachfolger Giorgio Contini zwischen Stammelf und Ersatzbank. Für die Berner bestritt er insgesamt 47 Partien.

Beim italienischen Topklub erhielt der Genfer einen Fünfjahresvertrag, die Ablösesumme soll knapp zehn Millionen Euro betragen haben. Bei den Rossoneri kommt Athekame regelmässig zum Einsatz. Meist wird er im rechten Couloir eingesetzt.

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Der Schweizer U21-Nationalspieler (15 Einsätze) durfte im letzten Herbst auch schon in der A-Nationalmannschaft Luft schnuppern. Murat Yakin nominierte ihn für das Spiel gegen Slowenien nach. Auf der rechten Abwehrseite klafft hinter dem aktuell gesetzten Silvan Widmer eine Lücke.

Gemäss «SFM Football» hat nun auch der nigerianische Fussballverband – Athekames Vater ist Nigerianer – ein Auge auf den 21-jährigen Schweizer geworfen. Noch sind aber seitens des Spielers offiziell keine Anzeichen für einen Nationenwechsel zu vernehmen. Klar ist: Nach den Abgängen von Eman Kospo, Leon Avdullahu oder Albian Hajdari wäre ein Verlust von Athekame für den SFV äusserst schmerzhaft.

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