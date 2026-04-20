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Drei Promotion-League-Klubs mit Lizenz Nur Bellinzona ohne Spielberechtigung für nächste Saison

SDA

20.4.2026 - 14:37

Der FC Bellinzona muss nachbessern, wenn in der kommenden Saison im Stadio Comunale auf Challenge-League-Niveau gespielt werden soll
Der FC Bellinzona muss nachbessern, wenn in der kommenden Saison im Stadio Comunale auf Challenge-League-Niveau gespielt werden soll
Keystone

Die Swiss Football League (SFL) hat 21 der 22 Super-League- und Challenge-League-Klubs die Spielberechtigung für die kommende Saison erteilt. Nur Bellinzona fällt bei der Prüfung durch.

Keystone-SDA

20.04.2026, 14:37

20.04.2026, 15:05

Einzig der akut abstiegsbedrohte Challenge-Ligist Bellinzona hat die Vorgaben in erster Instanz nicht erfüllt. Als Grund für die verweigerte Lizenz nennt die SFL in der Mitteilung finanzielle Gründe. Dem Liga-Schlusslicht hatte im Dezember wegen fehlender Unterlagen bereits der Lizenzentzug für diese Saison gedroht. Die zuständige Rekursinstanz der SFL hiess Bellinzonas Einspruch schliesslich gut, womit die Tessiner den Spielbetrieb fortsetzen konnten.

Insgesamt prüfte die Kommission 26 Dossiers. Neben den 21 SFL-Klubs erhielten auch die drei Promotion-League-Vereine Kriens, Brühl und Biel-Bienne die Lizenz. Sie sind damit zum Aufstieg berechtigt. Der FC Schaffhausen zog sein Gesuch «auf Grund der sportlichen Ausgangslage» zurück.

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