Im Cupfinal am 1. Juni 2025 setzte sich Basel gegen den Underdog Biel im Berner Wankdorfstadion 4:1 durch Keystone

Für die Neuauflage des diesjährigen Cupfinals zwischen dem FC Basel und dem FC Biel kommt es zu einem Platztausch.

Keystone-SDA SDA

Statt dass der Seeländer Klub aus der Promotion League den Double-Gewinner in der 1. Hauptrunde des K.o.-Wettbewerbs in der heimischen Arena empfängt, wird die Partie am 16. August in Basel ausgetragen. Der Grund dafür ist der laufende Einbau eines neuen Kunstrasens im Stadion in Biel.