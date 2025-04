Schiri-Boss Wermelinger spricht Klartext: «Die Schiedsrichter sind kein Freiwild»

Umstrittener Penalty-Pfiff beim Cup-Halbfinal 26.04.2025

Beim Cup-Halbfinal zwischen Biel und YB erhitzt ein Penalty-Pfiff die Gemüter. Schiri-Boss Daniel Wermelinger räumt einen Fehler ein, nimmt die Unparteiischen aber in Schutz. Es sei eine Grenze überschritten worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Cup-Aus von YB gegen Biel gibt der Penaltyentscheid, der zum entscheidenden 1:0 führt, zu Reden.

Am Tag nach dem Spiel sagt Schiri-Boss Wermelinger, dass der Entscheid ein falscher war.

Nach dem Spiel teilt Schiedsrichter Alessandro Dudic seinem Chef mit, dass er beim Verlassen des Stadions Angst hatte. Wermelinger: «Gestern ist definitiv eine Grenze überschritten worden.» Mehr anzeigen

Ein Foul-Elfmeter entscheidet die Partie zwischen dem FC Biel und YB. In der Verlängerung zeigt Schiedsrichter Alessandro Dudic auf den Punkt, nachdem er ein Foul von YB-Goalie David von Ballmoos an Biel-Spieler Loic Socka gesehen hat. Biel lässt sich nicht zweimal bitten und verwandelt zum entscheidenden 1:0.

Der Aufruhr ist gross. Viele Experten, Spieler und Fans verstehen den Entscheid nicht. Dudic begründet seinen Pfiff damit, dass er eine Berührung gehört und gesehen hat. «Wir können den Entscheid nachvollziehen», sagt Schiri-Boss Daniel Wermelinger am Sonntagabend beim «SRF». Es sei ein schwieriger Abend mit vielen kniffligen Entscheiden gewesen.

Wermelinger betont, dass der VAR eingeschritten wäre, wenn es keine Berührung gegeben hätte. Eine Kamera hinter dem Tor würde jedoch festhalten, dass es einen feinen Kontakt zwischen Goalie und Spieler gab. Trotzdem spricht Wermelinger von einem Fehlentscheid. «Die Berührung war zu wenig für einen Penalty. Wir lagen in dieser Aktion falsch.»

«Dudic teilte mir mit, dass er Angst hatte»

Falsch auch die Reaktion von den Rängen. Alessandro Dudic muss das Feld nach dem Schlusspfiff unter Polizeischutz verlassen. Wermelinger zeigt dafür kein Verständnis und hält fest: «Einem Chef kann es nicht gut gehen, wenn er morgens um 2.30 Uhr noch Kontakt mit den eigenen Mitarbeitern hat und mir Alessandro Dudic mitteilt, dass er erstmals in 20 Jahren Angst hatte beim Verlassen des Stadions.»

Wermelinger stärkt seinem Schiedsrichter den Rücken. «Gestern ist definitiv eine Grenze überschritten worden. Das müssen wir jetzt ansprechen. Die Schiedsrichter und die Assistenten sind kein Freiwild. So geht das nicht.» Wermelinger führt fort: «Es war bestürzend zu hören, was gestern mit Alessandro Dudic passiert ist, was in ihm selbst passiert ist. Das hat nichts mit zwei Entscheiden zu tun. Das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.»

Alessandro Dudic hätte die ganze Situation mittlerweile rapportiert und den Rapport dem Schweizer Fussballverband übergeben. Der SFV wird den Fall nun intern thematisieren.

