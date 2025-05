Murat Yakins Mannschaft spielt in der WM-Qualifikation zweimal in Basel und einmal in Genf Keystone

Das Schweizer Männer-Nationalteam eröffnet die Qualifikation für die nächstjährige WM in den USA, Kanada und Mexiko mit zwei Heimspielen in Basel.

Keystone-SDA SDA

Am Freitag, 5. September, trifft die Equipe von Coach Murat Yakin im St. Jakob-Park auf Kosovo, drei Tage später ist in Basel Slowenien zu Gast.

Fest steht auch der Austragungsort des dritten und letzten Heimspiels in dieser Kampagne. Gegen Schweden tritt die Schweiz am Samstag, 15. November, in Genf an. Wo die Auswärtsspiele gegen die drei Kontrahenten stattfinden, ist noch nicht bekannt.