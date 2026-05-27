Die Zwischenfälle vom 18. April im Stadion Pontaise haben ein Nachspiel Keystone

Die Zwischenfälle rund um den Cup-Halbfinal am 18. April zwischen Stade Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers haben für beide Klubs Sanktionen zur Folge.

Keystone-SDA SDA

Die Kontroll- und Disziplinarkommission des Schweizerischen Fussballverbands belegt GC aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans inner- und ausserhalb des Stadions mit einer Busse von 60'100 Franken, einer Sektorensperre (Fankurve GC) für die nächsten zwei Cup-Heimspiele sowie einer bedingten Sektorensperre mit Bewährungsfrist von zwei Jahren.

Wie der SFV mitteilt, wird bei Nichteinhaltung der Bewährungsfrist oder Wiederholung eines Vorfalls ähnlicher Schwere die bedingte Sektorensperre beim ersten Cup-Heimspiel der Zürcher nach dem erneuten Verstoss vollzogen.

Gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy verhängte die Kontroll- und Disziplinarkommission aufgrund des Verhaltens seiner Fans innerhalb des Stadions sowie aufgrund von Verstössen des Klubs gegen Sicherheitsvorschriften eine Busse von 6400 Franken.