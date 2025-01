Xherdan Shaqiris Bruder Erdin steigt als Berater bei Rapperswil-Jona ein. imago

Der Promotion-League-Klub FC Rapperswil-Jona stellt die Weichen für die Zukunft und engagiert mit Erdin Shaqiri und Arber Sakiri den Bruder und den Berater von FCB-Star Xherdan Shaqiri.

Die Geschäftspartner Erdin Shaqiri und Arber Sakiri steigen als Berater beim FC Rapperswil-Jona ein. Mit ihrem Knowhow und Beziehungsnetz sollen sie dazu beitragen, den Verein weiterzuentwickeln. Die Talententwicklung und das Transferwesen des Promotion-League-Klubs stehen dabei im Fokus.

In einer Medienmitteilung der Ostschweizer heisst es: «Auf dem Grünfeld in Rapperswil-Jona beginnt ein neues Zeitalter. FCRJ-Präsident Rocco Delli Colli ist es dank seinen jahrelangen freundschaftlichen Beziehungen gelungen, die Agenten Erdin Shaqiri und Arber Sakiri für seinen Klub auf Mandatsbasis zu gewinnen.»

Die beiden fungieren seit Jahren als Berater von Xherdan Shaqiri. Erdin ist der Bruder des Basel-Profis und Ex-Nati-Stars. Mit ihrer Beraterfirma «ESHA Sportmarketing GmbH» betreuen sie nebem Shaqiri auch weitere namhafte Spieler wie Remo Freuler, Gregory Wüthrich, Dominik Schmid und Albian Hajdari.

Rapperswil-Jona will zurück in die Challenge League

Nun sollen Shaqiri und Sakiri dem FCRJ zurück in den Profifussball verhelfen. Das mittelfristige Ziel ist die Rückkehr in die Challenge League, heisst es. Zuletzt spielte der Klub zwischen 2017 und 2019 in der zweithöchsten Liga der Schweiz.

«Wir beim FCRJ wollen uns weiterentwickeln, und das geht heute im Fussball nicht mehr allein. Es braucht starke und erfahrene Leute, die ich nun in meinem vertrauten Umfeld gefunden habe», sagt Klubpräsident Rocco Delli Colli. Aktuell steht Rapperswil-Jona in der Promotion League auf Platz 5 und hat sieben Punkte Rückstand auf Leader Biel.

