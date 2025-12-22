  1. Privatkunden
Trainer-Guru als Mentor «Sie sind nicht normal»: Gygax erinnert sich an Favre – mit einem Lächeln

Syl Battistuzzi

22.12.2025

«Sie sind nicht normal»: Gygax erinnert sich an Favre

«Sie sind nicht normal»: Gygax erinnert sich an Favre

22.12.2025

Lucien Favre war nicht nur ein akribischer Taktiker, sondern auch ein stiller Förderer junger Talente. Sein ehemaliger Schützling Dani Gygax erzählt bei blue Sport, wie ihn der Romand zum Nationalspieler machte.

,

Andreas Aeschbach, Syl Battistuzzi

22.12.2025, 22:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lucien Favre hat seine Trainerkarriere offiziell beendet und hinterlässt mit seinem Rückzug grosse Spuren im Schweizer Fussball.
  • Ex-Nationalspieler Dani Gygax würdigt Favre als entscheidenden Mentor, der ihn beim FC Zürich förderte und taktisch wie menschlich prägte.
  • Favres direkte Art, seine akribische Arbeitsweise und sein feines Gespür für Spielerentwicklung bleiben Gygax in bester Erinnerung.
Mehr anzeigen

Lucien Favre hat genug vom Trainer-Leben und beendete seine Karriere offiziell. Die Nachricht vom Rückzug des Romands hat grosse Wellen geschlagen. Auch bei blue Sport Experte Dani Gygax kommen «viele Erinnerungen» wieder auf. Grund genug, um mit ihm über seinen früheren Lehrmeister zu reden. 

«Alles ist gemacht». Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Alles ist gemacht»Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Er war für mich entscheidend bei meiner Weiterentwicklung. Unter ihm hatte ich meinen Durchbruch beim FCZ, durfte Nationalspieler werden, bevor ich ins Ausland ging», hält Gygax fest.

Der heute 44-Jährige machte 65 Pflichtspiele unter der Anleitung von Favre. Wie er gearbeitet habe, sei für ihn als junger Spieler extrem wichtig gewesen, hebt Gygax hervor. 

«Er war einer, der extrem akribisch gearbeitet hat. Für mich als junger Spieler war es wichtig, den nächsten Schritt zu machen. Er war auch einer, der spontan auf mich zukam und fragte, was ich heute Nachmittag mache. Als Spieler hattest du eigentlich immer Pläne», erinnert sich Gygax. Favre aber auch.

Gygax: «Du hast ihm einfach alles abgenommen»

«Es war nicht ungewöhnlich, dass er mit dir mal alleine auf den Platz kam oder vielleicht nur mit zwei, drei Spielern noch Extraschichten geschoben hat – sich die Zeit genommen hat», hält er fest. 

Lucien Favre hat ein immenses Fussballwissen – und konnte es auch vermitteln.
Lucien Favre hat ein immenses Fussballwissen – und konnte es auch vermitteln.
Keystone

Als Typ sei Favre «extrem geradlinig und direkt» gewesen. «Er hat nicht versucht, um den heissen Brei herumzureden, sondern er konfrontierte dich mit seinen Meinungen sehr frontal», findet Gygax.

Bei ihm als rechter Mittelfeldspieler habe Favre immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Gygax das Spiel vor sich habe. «Er hat immer gesagt: ‹Gehen Sie an die Linie, gehen Sie an die Linie.› Also, dass ich an der Seitenlinie immer Platz habe», resümiert Gygax und ergänzt: «Im Taktischen und Positionsspiel konnte ich von ihm extrem profitieren.»

Der 35-fache Schweizer Nationalspieler gibt zu, dass er in den Trainings zwischen den Übungen oft auch ein bisschen Blödsinn im Kopf gehabt habe. «Favre hatte immer so ein schelmisches Lachen drauf. Wenn er an mir vorbeigelaufen ist, hat er immer gesagt: ‹Sie sind nicht normal, Sie sind nicht normal.›»

Die ganze Neckerei sei aber nur möglich gewesen, weil man einander geschätzt habe. «Wenn du ein Trainer hast, der dich so fördert», schwärmt Gygax. Favre sei kein Mann der grossen Worte gewesen. Manchmal war es einfach so ein Lachen, das er dir entgegenbrachte oder er berührte dich mal am Arm.» Favre habe nicht viel kommuniziert, aber trotzdem viel gesagt. «Du hast ihm einfach alles abgenommen. Es hat einfach Spass gemacht, unter ihm zu spielen», blickt Gygax zurück.

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

