Sierro fällt auf – Embolo und Aebischer fallen ab

Wieder kein Sieg! Die Nati spielt in Belfast gegen Nordirland nur 1:1. KEYSTONE

Die Sieglos-Serie der Nati geht auch in Nordirland weiter. Das Team von Murat Yakin hat zwar viel Ballbesitz, ist offensiv aber harmlos. Das sind die Noten beim Debütanten-Ball (4 Spieler feiern Nati-Premiere).

Note: 4.0 Tor Gregor Kobel

Klar ist der Freistoss hervorragend getreten, klar schlägt er links von ihm direkt im Winkel ein. Aber die Frage ist erlaubt: Hätte der BVB-Keeper den nicht abwehren können, hätte er nicht zwei Schritte nach rechts gemacht. In Halbzeit zwei dann ein toller Reflex nach einem Kopfball.

4.5 Verteidigung Isaac Schmidt

Länderspiel-Debüt, 25-jährig, bei Leeds United kommt er nicht zum Zug, in der Nati schon. Ein erfrischender Auftritt des Ex-St.-Gallers, mutig und dynamisch nach vorne. Nach hinten mit ein, zwei Stellungsfehlern.

3.5 Verteidigung Stefan Gartenmann

Noch fehlt die Abstimmung, konnte man aber auch nicht anders erwarten nach drei Trainings. Nervöser Start. Verspekuliert sich ein, zwei Mal bei langen Bällen, trägt so auch eine Mitschuld am Gegentor. Sonst? Der eingebürgerte Däne bietet sich oft an und wählt mit Ball am Fuss meist die einfache Lösung. Steigert sich während des Spiels.

Stefan Gartenmann: «Ich war am Anfang nervös» Sein Nati-Debut hat sich Stefan Gartenmann etwas anders vorgestellt. Er kann aber auch positive Aspekte aus dem Spiel ziehen. 21.03.2025

Note: 4.5 Verteidigung Cédric Zesiger

In den letzten 8 Spielen, in welchen er bei Wolfsburg auf dem Platz stand, gabs kein Gegentor. Der Start in Nordirland ist für «Zu-Null-Zesi» schmerzhaft, kassiert einen Ellbogen in der 4. Minute, blutet und muss nach Spielschluss genäht werden. Hält dennoch gegen die kampfstarken Nordiren dagegen. Zu Null spielt er in der Nati nicht.

Cédric Zesiger: «Beweisen muss ich mich nicht» Cédric Zesiger muss gegen Nordirland einiges einstecken. Der Verteidiger war sich der Spielweise des Gegners bewusst. 21.03.2025

Note: 4.5 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Mit dem 126. Länderspiel lässt er Shaqiri hinter sich und ist der Schweizer mit den zweitmeisten Länderspielen. Und Rodriguez zeigt eine starke Leistung: hinten ruhig, abgeklärt, quasi fehlerfrei, vorne mit dem Assist zum Ausgleich.

Note: 5.0 Mittelfeld Vincent Sierro

Der 29-jährige Captain von Toulouse macht den Xhaka, und er macht ihn gut. Ruhig, abgeklärt, seine Pässe, auch die langen, kommen an. In der 29. Minute trifft er nach einer Rodriguez-Ecke herrlich per Kopf. Dann noch ein herrlicher Hackentrick zu Schmidt. Der beste Schweizer.

Vincent Sierro: «Die Gefahr im letzten Drittel hat gefehlt» Viel Einsatz und einziger Torschütze für die Schweiz. Vincent Sierro zieht nach dem Spiel gegen Nordirland dennoch eine durchzogene Bilanz. 21.03.2025

Note: 4.0 Mittelfeld Denis Zakaria

Der Captain von Monaco scheint seine Position im Nati-Mittelfeld auch in Abwesenheit von Xhaka und Freuler zu suchen. Viel unterwegs und aufsässig. Kann dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken,

Note: 3.5 Mittelfeld Dan Ndoye

Der Bologna-Flügel (24) kann sein Tempo nicht wirklich ausspielen, hat weniger Aktionen als auch schon. Macht öfters macht er Bekanntschaft mit einem nordirischen Ellbogen.

Note: 2.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Spielt eigentlich im offensiven Mittelfeld, lässt sich jedoch oft sehr weit zurückfallen. Ungewohnt viele Fehlzuspiele, ein, zwei haarsträubende. Gar nicht sein Abend im Windsor Park, muss auch nach einer Stunde raus.

Note: 3.0 Mittelfeld Ruben Vargas

Der leichtfüssige Flügel hat seine Mühe mit den aufsässigen Nordiren und dem Rasen. Beispiele? In der 36. Minute verstolpert er den Ball und kann den Gegenstoss nur noch mit einem Foul verhindern. Gelb. Und nach einer Ndoye-Vorlage haut er über den Ball (57.). Checkt nach einer Stunde aus.

Note: 2.5 Sturm Breel Embolo

Im 74. Länderspiel führt er erstmals die Nati als Captain auf den Platz. Er kann einem leid tun, hat meist mindestens zwei nordirische Brocken um sich. Sieht kaum einen Ball und sieht er dann einen, weiss er nicht wirklich was mit ihm anzufangen. Muss nach knapp einer Stunde vom Platz.

Eingewechselte Spieler

Note: 4.0 Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt in der 59. Minute für Aebischer im zentralen Mittelfeld. Steht offensiver als der Bologna-Söldner mit zwei, drei guten Aktionen.

4.0 Mittelfeld Joël Monteiro

Kommt in der 59. Minute für Vargas. Bringt mehr Wasserverdrängung mit und bereitet den Gegner doch das eine oder andere Mal Schierigkeiten

4.0 Sturm Andi Zeqiri

Kommt in der 59. Minute für Embolo. Die Lust ist ihm anzumerken. Will jeden Ball und kommt dieser mal nicht, beschwert er sich auch. Pech bei seinem Kopfball nach herrlicher Sanches-Vorarbeit.

- Verteidigung Lucas Blondel

Der Argentinier-Schweizer feiert sein Länderspieldebüt, kommt in der 68. Minute für Schmidt. Zu kurz für eine Bewertung.

- Mittelfeld Alvyn Sanches

Auch das Lausanne-Juwel kommt zum Nati-Debüt, wird in der 68. Minute für Ndoye einwechselt. Zu kurz für eine Bewertung.

- Mittelfeld Djibril Sow

Kommt in der 88. Minute für Vincent Sierro. Zu kurz für eine Bewertung.