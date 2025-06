Celestini: «Ich muss jetzt überlegen, wie es weitergeht» 01.06.2025

Fabio Celestini hat den FC Basel innert anderthalb Jahren vom letzten Platz zum Double-Gewinn geführt. Trotz Vertrag bis 2026 stellt sich die Frage: ist Celestini auch nächste Saison FCB-Trainer? «Ich muss überlegen», sagt er.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zuerst der Meistertitel, jetzt der Cupsieg: Fabio Celestini wird in Basel als Held gefeiert. Doch bleibt der Double-Trainer auch beim FCB? Oder zieht es ihn ins Ausland?

«Ich muss jetzt alles analysieren und mir gut überlegen, wie es weitergeht», sagt Celestini nach dem gewonnenen Cupfinal.

Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Insbesondere Gerüchte um einen Wechsel nach Spanien machen aber die Runde. Celestini stellt klar: «Ich habe kein Angebot.» Wichtig sei ihm die Zukunft des Vereins. Mehr anzeigen

Als Fabio Celestini im Oktober 2023 in Basel übernahm, stand der FCB am Tabellenende der Super League. Jetzt, anderthalb Jahre später, ist Basel Double-Sieger. Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied zum Saisonende und einen Wechsel nach Spanien gab.

Celestini sagte stets, er wolle sich auf den Saison-Endspurt konzentrieren und es werde dann nach der Saison entschieden, wie es weitergeht. Eine Entscheidung, ob er bleibt oder geht, gibt es auch unmittelbar nach dem gewonnenen Cupfinal nicht. Aber bald.

«Morgen werde ich meine 20 Monate in Basel Revue passieren lassen. Es ist viel passiert in dieser Zeit, vor allem Positives. Als ich am 31. Oktober 2023, am Tag meines 47. Geburtstags, bei Basel unterschrieben hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich 20 Monate später das Double gewinne», so der Coach. «Jetzt muss ich alles analysieren und mir gut überlegen, wie es weitergeht. Am Montag werde ich mich mit Sportchef Daniel Stucki treffen, dann wird alles besprochen.»

«Ich denke an keinen anderen Verein»

Bleibt er in Basel, hätte Celestini die Chance, nächste Saison in der Champions League zu spielen. Als Meister steht Basel in den Playoffs, müsste nur noch eine einzige Hürde nehmen für die Königsklasse. Im Falle einer Niederlage würde das Trostpflaster Europa League bleiben. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass Celestini von einer Aufgabe in einer Top-Liga träumt. Immer wieder wird er mit Getafe in Verbindung gebracht. Als Profi spielte er zwischen 2005 und 2010 bei den Spaniern.

Basel-Trainer und Double-Held: Fabio Celestini. Keystone

Was ist da dran? «Ich habe kein Angebot. Darüber muss ich mir gerade keine Gedanken machen», sagt der 49-Jährige. «Ich habe beim FCB einen Vertrag bis 2026. In meinen Überlegungen ist nur Basel, kein anderer Verein. Was ist das beste für die Zukunft? Was ist das Beste für den Verein? Das ist das Wichtigste, und das müssen wir uns jetzt gut überlegen.»

Shaqiri: «Celestini hat in Basel schon jetzt Legendenstatus»

Dominik Schmid würde sehr gerne mit Celestini weitermachen. «Er hat uns auf dem letzten Platz übernommen und uns zum Double geführt. Ich glaube, jeder Spieler hofft, dass er bleibt», sagt er. Auch Xherdan Shaqiri hofft auf einen Verbleib. «Klar hoffe ich das. Aber wir wissen, wie es läuft im Fussball. Wir müssen alles akzeptieren», so der FCB-Star.

Shaqiri: «Ich hoffe, dass Celestini bleibt» 01.06.2025

Und weiter: «Fabio hat Grosses geleistet beim FCB und wird in den Geschichtsbüchern bleiben, egal was passiert. Er hat das Double geholt, das haben nicht viele Trainer geschafft, deshalb hat er schon jetzt einen Legendenstatus. Ich bin sehr dankbar, dass Fabio mir und der ganzen Mannschaft so sehr geholfen hat.»

Schmid und Avdullahu hoffen auf Celestini-Verbleib 01.06.2025

Anton Kade: «Wir haben nach dem Gegentor eine gute Reaktion gezeigt» Anton Kade steht den Journalisten nach dem Basler Sieg im Cupfinal gegen den FC Biel Red und Antwort. 01.06.2025

Dominik Schmid: «Ich wurde auf der Bank extrem nervös» Dominik Schmid erklärt, wieso er im Cupfinal schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde und spricht Gegner Biel ein grosses Kompliment aus. 01.06.2025