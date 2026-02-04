So tickt FCSG-Ersatztorhüter Lukas Watkowiak 02.02.2026

Während Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Luzern die Überraschung schaffen will, strebt Basel in St. Gallen den ersten Sieg unter Stephan Lichtsteiner an.

Als Stephan Lichtsteiner in der vergangenen Woche den FC Basel als Trainer übernahm, sprach er von «wichtigen Prüfungen», die anstünden. Zuerst wartete das Spiel gegen Viktoria Pilsen in der Europa League. Dann jenes am Wochenende gegen den Super-League-Leader FC Thun. Und schliesslich das Cupspiel in St. Gallen.

Holpriger Start für Lichtsteiner

Die ersten zwei dieser drei Partien gingen verloren. Das Debüt als Profi-Trainer verlief für Lichtsteiner damit alles andere als optimal. In der Tabelle liegt der Meister 13 Punkte hinter Thun – die Titelverteidigung ist in weite Ferne gerückt. Zumal die Berner Oberländer nicht den Anschein machen, einzubrechen.

Lichtsteiner will davon zwar nichts hören, und sagt nach der Partie zu «blue»: «Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison noch zurückkommen können. Wir werden bis zum Schluss kämpfen.» Trotzdem scheint der Cupsieg die einzige reelle Chance zu sein, eine titellose Saison nach dem Double-Gewinn im Vorjahr abzuwenden.

St. Gallen mit der Heimstärke als Vorteil

Dafür fehlen insgesamt noch drei Siege, zuerst muss der Viertelfinal gegen St. Gallen gewonnen werden. Die Ostschweizer, die in der Tabelle mit einem Spiel weniger zwei Punkte vor Basel liegen, verspielten am Wochenende in der Nachspielzeit gegen Luzern einen Sieg.

Dennoch zählt St. Gallen wettbewerbsübergreifend sechs Siege in zehn Spielen. Und: In der Ostschweiz hat Basel seit drei Jahren nicht mehr gewonnen. Ob das ein gutes Omen für die Gastgeber oder doch eher für Basel ist, wird sich zeigen. Denn das letzte Spiel, das Basel auswärts gegen den FCSG gewann, war ebenfalls ein Viertelfinal im Schweizer Cup.

Lausanne-Ouchy will die Sensation

In der zweiten Partie des Abends trifft der FC Luzern auf Stade Lausanne-Ouchy. Die Westschweizer befinden sich als Challenge-League-Team zwar in der Aussenseiterrolle, werden den Favoriten aber mit grossem Selbstbewusstsein empfangen.

Zum einen, weil die Waadtländer die letzte Partie gegen Luzern vor knapp zwei Jahren mit 2:1 gewinnen konnten. Zum anderen, weil es der Mannschaft am Freitag gelang, den Challenge-League-Leader Vaduz mit 5:2 zu bezwingen.

Trotz dieser Erfolge wäre ein Sieg von Lausanne-Ouchy eine grosse Überraschung – denn noch nie kam die Mannschaft im Cup über die Achtelfinals hinaus. Der FC Luzern hingegen erreichte in der Saison 2021/22 letztmals die Halbfinals des Schweizer Cup.