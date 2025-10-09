  1. Privatkunden
Stürmer winkt Bestmarke Stellt Embolo gegen Schweden einen fast hundertjährigen Nati-Rekord ein? 

Syl Battistuzzi

9.10.2025

Breel Embolo auf Torejagd.
Breel Embolo auf Torejagd.
IMAGO/justpictures.ch

Breel Embolo kann gegen Schweden eine fast hundertjährige Bestmarke einstellen. Der Stürmer erlebt derzeit seine beste Phase im Nationalteam.

Syl Battistuzzi

09.10.2025, 13:53

Der Traumstart für die Nati in die WM-Qualifikation hat viel mit Breel Embolo zu tun. Der Stürmer erzielte beim 4:0-Auftakterfolg gegen Kosovo einen Doppelpack, auch gegen Slowenien traf er. Mit seinem 21. Länderspiel-Treffer ist der 28-Jährige mit keinem Geringeren als Stéphane Chapuisat gleichgezogen. Nun steht er kurz davor, in die Top 10 der besten Torschützen der Nationalmannschaftsgeschichte einzuziehen.

Ausserdem könnte der Basler einen über 90 Jahre alten Rekord einstellen. Wenn Embolo auch am Freitag im wichtigen Auswärtsspiel gegen Schweden trifft, hätte er eine Serie von sechs Spielen mit mindestens einem Torerfolg. Das hatte zuletzt Leopold Kielholz zwischen Dezember 1933 und Oktober 1934 geschafft.

«Das wäre ein Traum». So steht die Schweiz schon am Montag als WM-Teilnehmer fest

Embolo jagt Shaqiri-Bestmarke

Ein Auswärtserfolg in Stockholm würde die Schweiz noch näher an die WM bringen. Und falls die Nati am Montag in Slowenien gar nachdoppelt, wäre theoretisch bereits das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf sicher.

Bei einer WM-Teilnahme könnte auch Embolo – falls er gesund bleibt – einen nächsten SFV-Rekord anpeilen. Die WM 2026 wäre für den 79-fachen Internationalen bereits seine sechste Endrunden-Teilnahme – damit würde er mit Valon Behrami gleichziehen. Auch für den 33-jährigen Nati-Captain Granit Xhaka wäre es Nummer 6. Nur der mittlerweile zurückgetretene Xherdan Shaqiri hat mit sieben aktuell mehr vorzuweisen. Während es für Xhaka womöglich das letzte grosse Turnier auf internationaler Bühne ist, hat der 28-jährige Embolo zumindest auf dem Papier noch mehr Zeit, um mit der Nati Geschichte zu schreiben.

Videos zum Thema

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Nach Vorfällen beim Stuttgart-Spiel. UEFA bestraft FC Basel mit Busse und Kurvensperre auf Bewährung

Nach Vorfällen beim Stuttgart-SpielUEFA bestraft FC Basel mit Busse und Kurvensperre auf Bewährung

Heim- statt Auswärtsspiel. Basel spielt Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex im St.-Jakob-Park

Heim- statt AuswärtsspielBasel spielt Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex im St.-Jakob-Park

Boca Juniors. Lucas Blondels Trainer gestorben

Boca JuniorsLucas Blondels Trainer gestorben

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

