Breel Embolo kann gegen Schweden eine fast hundertjährige Bestmarke einstellen. Der Stürmer erlebt derzeit seine beste Phase im Nationalteam.

Der Traumstart für die Nati in die WM-Qualifikation hat viel mit Breel Embolo zu tun. Der Stürmer erzielte beim 4:0-Auftakterfolg gegen Kosovo einen Doppelpack, auch gegen Slowenien traf er. Mit seinem 21. Länderspiel-Treffer ist der 28-Jährige mit keinem Geringeren als Stéphane Chapuisat gleichgezogen. Nun steht er kurz davor, in die Top 10 der besten Torschützen der Nationalmannschaftsgeschichte einzuziehen.

Ausserdem könnte der Basler einen über 90 Jahre alten Rekord einstellen. Wenn Embolo auch am Freitag im wichtigen Auswärtsspiel gegen Schweden trifft, hätte er eine Serie von sechs Spielen mit mindestens einem Torerfolg. Das hatte zuletzt Leopold Kielholz zwischen Dezember 1933 und Oktober 1934 geschafft.

Embolo jagt Shaqiri-Bestmarke

Ein Auswärtserfolg in Stockholm würde die Schweiz noch näher an die WM bringen. Und falls die Nati am Montag in Slowenien gar nachdoppelt, wäre theoretisch bereits das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf sicher.

Bei einer WM-Teilnahme könnte auch Embolo – falls er gesund bleibt – einen nächsten SFV-Rekord anpeilen. Die WM 2026 wäre für den 79-fachen Internationalen bereits seine sechste Endrunden-Teilnahme – damit würde er mit Valon Behrami gleichziehen. Auch für den 33-jährigen Nati-Captain Granit Xhaka wäre es Nummer 6. Nur der mittlerweile zurückgetretene Xherdan Shaqiri hat mit sieben aktuell mehr vorzuweisen. Während es für Xhaka womöglich das letzte grosse Turnier auf internationaler Bühne ist, hat der 28-jährige Embolo zumindest auf dem Papier noch mehr Zeit, um mit der Nati Geschichte zu schreiben.

