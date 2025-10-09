FCB-Fans droht beim nächsten internationalem Fehlverhalten Ausschluss aus der Muttenzerkurve. IMAGO/osnapix

Nach den Ausschreitungen im Joggeli vor dem Spiel zwischen dem FC Basel und Stuttgart muss der FCB einerseits eine Busse in Höhe von 31’750 Euro bezahlen, andererseits gibt es eine Kurvensperre auf Bewährung.

Der FC Basel schlug vor einer Woche am zweiten Europa-League-Spieltag den Coup den VfB Stuttgart vor begeistertem Publikum im St. Jakob-Park mit 2:0. Überschattet wurde der überraschende Sieg von einem Zwischenfall vor Anpfiff, als FCB-Anhänger und Stuttgart-Fans im Stadion und in unmittelbarer Nähe des Familiensektors aneinandergerieten.

Nun wurde der FCB für das Fehlverhalten seiner Fans von der UEFA sanktioniert. Die Disziplinarkommission des europäischen Dachverbandes hat unter anderem eine Teilsperrung der Muttenzerkurve verhängt; die Sanktion wurde mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren ausgesprochen, sprich beim nächsten Vorfall innerhalb der Frist würde die Strafe in Kraft treten.

Für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gibt es eine Busse in Höhe von 15'000 Euro. Weitere 12'000 Euro kommen hinzu, weil die UEFA die Blockierung von Zugängen moniert und 4750 Euro zahlt der Klub, weil Gegenstände von den Zuschauerrängen geworfen wurden. Auch Stuttgart wurde mit einer Strafe von 20’000 Euro belegt.