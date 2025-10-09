  1. Privatkunden
Nach Vorfällen beim Stuttgart-Spiel UEFA bestraft FC Basel mit Busse und Kurvensperre auf Bewährung

Syl Battistuzzi

9.10.2025

FCB-Fans droht beim nächsten internationalem Fehlverhalten Ausschluss aus der Muttenzerkurve.
FCB-Fans droht beim nächsten internationalem Fehlverhalten Ausschluss aus der Muttenzerkurve.
IMAGO/osnapix

Nach den Ausschreitungen im Joggeli vor dem Spiel zwischen dem FC Basel und Stuttgart muss der FCB einerseits eine Busse in Höhe von 31’750 Euro bezahlen, andererseits gibt es eine Kurvensperre auf Bewährung.

Syl Battistuzzi

09.10.2025, 11:25

09.10.2025, 11:30

Der FC Basel schlug vor einer Woche am zweiten Europa-League-Spieltag den Coup den VfB Stuttgart vor begeistertem Publikum im St. Jakob-Park mit 2:0. Überschattet wurde der überraschende Sieg von einem Zwischenfall vor Anpfiff, als FCB-Anhänger und Stuttgart-Fans im Stadion und in unmittelbarer Nähe des Familiensektors aneinandergerieten.

«Sprachlos und ohnmächtig». So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park

«Sprachlos und ohnmächtig»So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park

Nun wurde der FCB für das Fehlverhalten seiner Fans von der UEFA sanktioniert. Die Disziplinarkommission des europäischen Dachverbandes hat unter anderem eine Teilsperrung der Muttenzerkurve verhängt; die Sanktion wurde mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren ausgesprochen, sprich beim nächsten Vorfall innerhalb der Frist würde die Strafe in Kraft treten. 

Für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gibt es eine Busse in Höhe von 15'000 Euro. Weitere 12'000 Euro kommen hinzu, weil die UEFA die Blockierung von Zugängen moniert und 4750 Euro zahlt der Klub, weil Gegenstände von den Zuschauerrängen geworfen wurden. Auch Stuttgart wurde mit einer Strafe von 20’000 Euro belegt.

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Mehr Fussball

blue Sport Experte Michael Lang. «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

blue Sport Experte Michael Lang«Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

Rehabilitation für YB gelungen. Contini: «Wir wollten uns in Europa anders zeigen als im letzten Heimspiel»

Rehabilitation für YB gelungenContini: «Wir wollten uns in Europa anders zeigen als im letzten Heimspiel»

FCB-Noten gegen Stuttgart. Hexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert

FCB-Noten gegen StuttgartHexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert

Fussball Videos

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Mehr Videos