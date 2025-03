Dan Ndoye: «Es war schon ein Kindheitstraum, in der Nati zu spielen.» Dan Ndoye im Interview über die Nationalmannschaft und die Qualifikation für die WM 2026. 17.03.2025

Für die Nati beginnt das Fussball-Jahr mit den Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg. Flügelspieler Dan Ndoye sagt im Interview mit blue Sport: «Wir müssen uns für die WM-Quali bereit machen, deshalb sind es wegweisende Spiele für uns.»

In der Nationalmannschaft gesetzt ist Dan Ndoye. Der Bologna-Stürmer erzählt im Interview bei blue Sport: «Es war schon ein Kindheitstraum, in der Nati zu spielen. Dass es dann auch geklappt hat, lag daran, dass ich immer daran geglaubt habe.»

Im Herbst beginnt für die Nati dann die WM-Qualifikation mit kniffligen Gegnern. Ndoye dazu: «Um die WM-Quali zu schaffen, muss man grosse Brocken aus dem Weg räumen.» Mehr anzeigen

Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihren ersten Zusammenzug im Jahr 2025. Nach einem Trainingslager im portugiesischen Faro trifft die Nati am Freitag in Belfast auf Nordirland, am Dienstag empfängt das Team von Murat Yakin in St. Gallen Luxemburg. «Wir brauchen diese Testspiele, um uns für den September bereitzumachen, deshalb sind es wichtige Termine mit wegweisenden Spielen für uns», erklärt Flügelspieler Dan Ndoye. In den beiden Spielen könnte man einiges ausprobieren, um dann für die WM-Qualifikationsspiele im Herbst bereit zu sein.

Im grossen Interview mit blue Sport (das ganze Gespräch auf Französisch ist unterhalb des Artikels angehängt), spricht Ndoye auch davon, was ihm die Nationalmannschaft bedeutet: «Es war schon ein Kindheitstraum, in der Nati zu spielen. Dass es dann auch geklappt hat, lag daran, dass ich immer daran geglaubt habe. Das tue ich, seit ich vier Jahre alt bin.»

Ndoye erklärt, dass das Talent nur etwa zehn Prozent eines Spielers ausmache, weil es so viele andere Faktoren gebe: «Wenn es darum geht, sich gegen die besten der Region oder sogar des Landes durchzusetzen, setzen sich diejenigen durch, die es mehr wollen. Das war auch bei mir so – ich wollte es unbedingt.» Deshalb sage er auch den Jungen, dass sie an ihren Traum glauben sollen und hart daran arbeiten müssen, um diesen zu erreichen.

Die Nati-Gegner

Im Herbst beginnt für die Nati die WM-Qualifikation. Es warten mit Schweden, Kosovo und Slowenien knifflige Gegner: «Um die WM-Quali zu schaffen, muss man grosse Brocken aus dem Weg räumen», erklärt Ndoye auf die Gegner angesprochen.

Ndoye: «Um die WM-Quali zu schaffen, muss man grosse Brocken aus dem Weg räumen» Dan Ndoye im Interview bei blue Sport über die Gegner in der WM-Qualifikation. 17.03.2025

Es sei wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Ndoye blick dabei auch auf den letzten Sommer mit der erfolgreichen Europameisterschaft zurück: «Wenn wir das Niveau der EM erreichen und die Qualitäten des Teams nützen, werden wir das sicher schaffen.»

Ndoye erklärt, dass die Nati vor allem in den wichtigen Spielen gut sein müsse. Er glaube daran, das mit der richtigen Mentalität des Teams zu schaffen: «Wir werden es auch unter Druck geniessen und wie immer unser Bestes geben.»

Eine Nachricht an die Nati-Fans hat Ndoye dann auch noch: «Ich wünsche mir von den Fans, dass sie uns wie schon an der Euro so toll unterstützen. Mit ihnen im Rücken können wir Grosses schaffen und dann im 2026 zusammen ins Flugzeug steigen.»

Das ganze Interview mit Ndoye auf Französisch:

Dan Ndoye : «Pas de regrets» | Interview intégrale Depuis son départ de Bâle en 2023, tout a été très vite pour le Vaudois. L'ailier de 24 ans est devenu un joueur essentiel en Serie A, à Bologne. Son statut a également évolué au sein de la Nati. Retour sur son parcours qui a commencé à Lausanne. 19.03.2025