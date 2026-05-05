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«Vielleicht hatte er recht» FCSG-Coach Maassen über Erich Vogels verbale Attacke

Luca Betschart

5.5.2026

Maassen spricht offen über Erich Vogels Rauswurf-Forderung

Maassen spricht offen über Erich Vogels Rauswurf-Forderung

Vor einem Jahr von Erich Vogel noch scharf kritisiert, heute gefeiert: Enrico Maassen hat St. Gallen zurück in die Erfolgsspur geführt. Im Fussball-Talk «Heimspiel» erklärt der FCSG-Coach, welche Lehren er aus den verbalen Attacken gezogen hat.

04.05.2026

Vor einem Jahr von Erich Vogel noch scharf kritisiert, heute gefeiert: Enrico Maassen hat St.Gallen zurück in die Erfolgsspur geführt. Im Fussball-Talk «Heimspiel» erklärt der FCSG-Coach, welche Lehren er aus den verbalen Attacken gezogen hat – und warum sein Team nun besser auftritt.

Syl Battistuzzi

05.05.2026, 09:32

05.05.2026, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor einem Jahr wurde Trainer Enrico Maassen von Erich Vogel scharf kritisiert – inklusive Rauswurf-Forderung, nachdem St.Gallen die Meisterrunde verpasst hatte. Der Klub hielt dennoch an ihm fest.
  • Heute ist die Lage komplett anders: Der FCSG spielt erfolgreich, steuert auf Platz 2 zu und hat Chancen auf den Cupsieg, während Maassen für die Entwicklung gelobt wird.
  • Maassen nahm Vogels Kritik ernst. wie er im Fussball-Talk «Heimspiel» betont.
  • Er analysierte vor Saisonstart die Schwächen und stellte Spielstil sowie Kader um; das Team agiert nun direkter, vertikaler, was gemäss dem Deutschen besser zur Mannschaft passt.
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Heimspiel als Podcast

Kurze Rückblende: Vor einem Jahr verpasste der FC St.Gallen unter Enrico Maassen die Meisterrunde – doch der Klub stellte sich hinter seinen Trainer. Für Erich Vogel damals unverständlich: «FCSG-Boss Matthias Hüppi macht einen grossen Fehler», wie er im Fussball-Talk «Heimspiel» meinte.

Er forderte den Rauswurf des Deutschen – Vogel hielt wenig vom Fussball, den die Espen unter dessen Führung spielten. Der FCSG sei Heavy Metal, Maassen ein Sinfoniker. Sein hartes Fazit: «An ihm kannst du nicht festhalten.» Der heute 87-Jährige brachte mit Alex Frei gar einen Ersatzkandidaten ins Spiel.

Vogel: «An Enrico Maassen kannst du nicht festhalten»

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April 2025: Beim FC St.Gallen ist eine Entlassung von Trainer Enrico Maassen kein Thema. Ein Fehler, wie Erich Vogel beim Fussball-Talk Heimspiel findet.

22.04.2025

Heute herrscht bei Grün-Weiss eine andere Gefühlslage. Einerseits steuern die Ostschweizer in der Meisterschaft auf Platz 2 zu, andererseits können sie mit einem Sieg im Cup gegen das unterklassige Lausanne-Ouchy sogar einen Pokal abräumen. Und mittendrin bekommt Maassen viel Lob für das Auftreten des Teams. 

Vogels Kritik zu Herzen genommen

Der 42-Jährige gibt im Fussball-Talk «Heimspiel» zu, dass er sich Vogels Kritik «zu Herzen» genommen habe. «Ich hoffe, dass er jetzt zufrieden ist mit der Entwicklung – wie wir jetzt in diesem Jahr Fussball spielen», sagt Maassen.

Ein Problem mit den Aussagen des langjährigen Fussball-Zampanos hat er nicht, jeder dürfe seine Meinung äussern und er akzeptiere das. «Vielleicht hat er zum Teil ja auch recht gehabt», räumt der frühere Bundesliga-Coach (Augsburg) ein. 

Vor dem Saisonstart habe man intern angeschaut, wo die Baustellen liegen. Man habe gewisse Parameter – wie Ballberührung im gegnerischen Strafraum oder erfolgreichen Spielaufbau aus dem eigenen Drittel – genau analysiert.

«Diese Art von Fussball passt besser zu uns»

«Das sind so Kleinigkeiten: Torabschlüsse, xG-Werte ... Wir wollten einfach viel mehr. Wir haben letztes Jahr richtig gut gekickt, aber am Ende – insbesondere ab Mitte, gegen Ende der Saison – zu wenig Zählbares herausgeholt. Das Fazit war klar: Wir müssen einfach geradliniger, vertikaler werden. Wir brauchen viel mehr Strafraumaktionen», resümiert Maassen.

Das Resultat: In dieser Spielzeit überspiele man halt auch «vielleicht mal das erste Drittel oder das zweite Drittel etwas zügiger – das sind die Anpassungen, die wir vorgenommen haben.»

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Dafür brauche es auch das passende Kader. «Da haben wir die richtigen Spieler dazugeholt. Zudem muss man ja auch gucken, was schon an Spielern auch dort ist». Maassen betont: «Diese Art von Fussball passt besser zur Mannschaft als das, was wir letztes Jahr gemacht haben.»

Heimspiel – die ganze Sendung

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04.05.2026

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