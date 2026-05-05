Maassen spricht offen über Erich Vogels Rauswurf-Forderung Vor einem Jahr von Erich Vogel noch scharf kritisiert, heute gefeiert: Enrico Maassen hat St. Gallen zurück in die Erfolgsspur geführt. Im Fussball-Talk «Heimspiel» erklärt der FCSG-Coach, welche Lehren er aus den verbalen Attacken gezogen hat. 04.05.2026

Vor einem Jahr von Erich Vogel noch scharf kritisiert, heute gefeiert: Enrico Maassen hat St.Gallen zurück in die Erfolgsspur geführt. Im Fussball-Talk «Heimspiel» erklärt der FCSG-Coach, welche Lehren er aus den verbalen Attacken gezogen hat – und warum sein Team nun besser auftritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor einem Jahr wurde Trainer Enrico Maassen von Erich Vogel scharf kritisiert – inklusive Rauswurf-Forderung, nachdem St.Gallen die Meisterrunde verpasst hatte. Der Klub hielt dennoch an ihm fest.

Heute ist die Lage komplett anders: Der FCSG spielt erfolgreich, steuert auf Platz 2 zu und hat Chancen auf den Cupsieg, während Maassen für die Entwicklung gelobt wird.

Maassen nahm Vogels Kritik ernst. wie er im Fussball-Talk «Heimspiel» betont.

Er analysierte vor Saisonstart die Schwächen und stellte Spielstil sowie Kader um; das Team agiert nun direkter, vertikaler, was gemäss dem Deutschen besser zur Mannschaft passt. Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Kurze Rückblende: Vor einem Jahr verpasste der FC St.Gallen unter Enrico Maassen die Meisterrunde – doch der Klub stellte sich hinter seinen Trainer. Für Erich Vogel damals unverständlich: «FCSG-Boss Matthias Hüppi macht einen grossen Fehler», wie er im Fussball-Talk «Heimspiel» meinte.

Er forderte den Rauswurf des Deutschen – Vogel hielt wenig vom Fussball, den die Espen unter dessen Führung spielten. Der FCSG sei Heavy Metal, Maassen ein Sinfoniker. Sein hartes Fazit: «An ihm kannst du nicht festhalten.» Der heute 87-Jährige brachte mit Alex Frei gar einen Ersatzkandidaten ins Spiel.

Vogel: «An Enrico Maassen kannst du nicht festhalten» April 2025: Beim FC St.Gallen ist eine Entlassung von Trainer Enrico Maassen kein Thema. Ein Fehler, wie Erich Vogel beim Fussball-Talk Heimspiel findet. 22.04.2025

Heute herrscht bei Grün-Weiss eine andere Gefühlslage. Einerseits steuern die Ostschweizer in der Meisterschaft auf Platz 2 zu, andererseits können sie mit einem Sieg im Cup gegen das unterklassige Lausanne-Ouchy sogar einen Pokal abräumen. Und mittendrin bekommt Maassen viel Lob für das Auftreten des Teams.

Vogels Kritik zu Herzen genommen

Der 42-Jährige gibt im Fussball-Talk «Heimspiel» zu, dass er sich Vogels Kritik «zu Herzen» genommen habe. «Ich hoffe, dass er jetzt zufrieden ist mit der Entwicklung – wie wir jetzt in diesem Jahr Fussball spielen», sagt Maassen.

Ein Problem mit den Aussagen des langjährigen Fussball-Zampanos hat er nicht, jeder dürfe seine Meinung äussern und er akzeptiere das. «Vielleicht hat er zum Teil ja auch recht gehabt», räumt der frühere Bundesliga-Coach (Augsburg) ein.

Vor dem Saisonstart habe man intern angeschaut, wo die Baustellen liegen. Man habe gewisse Parameter – wie Ballberührung im gegnerischen Strafraum oder erfolgreichen Spielaufbau aus dem eigenen Drittel – genau analysiert.

«Diese Art von Fussball passt besser zu uns»

«Das sind so Kleinigkeiten: Torabschlüsse, xG-Werte ... Wir wollten einfach viel mehr. Wir haben letztes Jahr richtig gut gekickt, aber am Ende – insbesondere ab Mitte, gegen Ende der Saison – zu wenig Zählbares herausgeholt. Das Fazit war klar: Wir müssen einfach geradliniger, vertikaler werden. Wir brauchen viel mehr Strafraumaktionen», resümiert Maassen.

Das Resultat: In dieser Spielzeit überspiele man halt auch «vielleicht mal das erste Drittel oder das zweite Drittel etwas zügiger – das sind die Anpassungen, die wir vorgenommen haben.»

Dafür brauche es auch das passende Kader. «Da haben wir die richtigen Spieler dazugeholt. Zudem muss man ja auch gucken, was schon an Spielern auch dort ist». Maassen betont: «Diese Art von Fussball passt besser zur Mannschaft als das, was wir letztes Jahr gemacht haben.»

Heimspiel – die ganze Sendung

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG Cupsieg, Vizemeisterschaft, Einzug in den Europacup. Der FC St. Gallen 1879 hat klare Erwartungen für den Saisonendspurt. Über richtungsweisende Wochen spricht Stefan Eggli mit Enrico Maassen, Matthias Hüppi und Andreas Böni. 04.05.2026

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