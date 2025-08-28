  1. Privatkunden
Streller über Verpassen der Champions League «Der FCB war vor 1,5 Jahren Tabellenletzter – Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Linus Hämmerli

28.8.2025

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Der FC Basel verpasst den Sprung in die Champions League. blue Sport Experte Marco Streller liefert eine Einschätzung.

28.08.2025

Der FC Basel verpasst die Champions League. Am Tag nach der Quali-Niederlage gegen Kopenhagen spricht blue Sport Experte Marco Streller darüber.

,

Linus Hämmerli, Gianni Wyler

28.08.2025, 14:45

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel verpasst die Quali für die Champions League.
  • «Kopenhagen ist keine Übermannschaft, sie waren einfach effizienter. Das war der Unterschied», sagt blue Sport Experte Marco Streller.
  • Streller: «Vor eineinhalb Jahren war der FCB Tabellenletzter, jetzt war er nah dran, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok.»
Mehr anzeigen

Marco Streller hat die königlichen Nächte im Basler St. Jakob-Park als Spieler miterlebt. In der Saison 2014/15 beispielsweise qualifizierte sich der ehemalige Stürmer mit dem FC Basel für den Achtelfinal, damals scheiterte man am FC Porto. 2018 ertönte letztmals die Champions-League-Hymne im Joggeli.

Eine Rückkehr in die Champions League war für den FCB in dieser Saison nah. Doch der Griff nach den Sternen missglückte. Am Mittwochabend verlor der Schweizer Meister gegen den FC Kopenhagen mit 0:2 und verpasste die Qualifikation für die Ligaphase des grössten Klubwettbewerbs Europas.

Gut gespielt, aber trotzdem verloren

«Der FCB hat gut gespielt, aber ich tue mich schwer, Niederlagen gutzureden», sagt Marco Streller bei blue Sport. «Es war eine riesige Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Kopenhagen ist keine Übermannschaft, sie waren einfach effizienter. Das war der Unterschied.» Streller vertritt die Meinung: Für den FCB wäre mehr drin gelegen.

Der Ex-Stürmer bemängelt die Chancenauswertung. «Eine von den drei Chancen musst du dann schon machen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der Goalie hervorragend war.» Es helfe nun aber nichts, dem nachzutrauern.

«Trostpflaster Europa League absolut ok»

Einen Fakt will der blue Sport Experte aber nicht vergessen: «Vor eineinhalb Jahren war der FCB Tabellenletzter, jetzt war er nah dran, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok.»

Und auf ebendiese Europa League freut sich Marco Streller. «Das Joggeli wird voll sein. Der FCB kann sich da mit sehr guten Mannschaften messen.»

Am kommenden Freitag wissen die Basler, welche Mannschaften sie zu Hause begrüssen dürfen. Die Auslosung startet um 13 Uhr. Diese kannst du im Free-TV auf blue Zoom live mitverfolgen.

