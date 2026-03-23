Im Sommer steht die Weltmeisterschaft an – die Schweiz hat sich ein weiteres Mal qualifiziert. Vorerst stehen aber zwei Testspiele an, Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt sich im Vorfeld den Medien.

Pierluigi Tami über ...

... die bevorstehenden Testspiel gegen Deutschland und Norwegen:

«Ich freue mich sehr, dass wir uns gegen zwei so starke Mannschaften messen können. Für mich gehören sie zu den besten Teams in Europa. Gerade die Norweger haben in der Quali gezeigt, was sie können. Auch Deutschland hat Fortschritte gemacht. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir uns mit solchen Teams messen. Ich bin froh, haben wir diese Spiele.»

... die Rückkehr von Noah Okafor:

«Murat und ich haben ihn im Februar besucht und konnten die Sache mit ihm kären. Er hat Einsicht gezeigt und hat verstanden, welche Fehler er gemacht hat. Für uns war wichtig, ihm unsere Position zu erklären und ihm aufzuzeigen, dass die Mannschaft über jedem Spieler steht und jeder seine Rolle akzeptieren muss. Weil sich Filip Ugrinic verletzt hat, bekommt er jetzt die Möglichkeit und ich bin froh, dass er nachnominiert wurde. Weil Noah selbst noch verletzt war, stand er nicht im Aufgebot. Es war wichtig, dass er jetzt am Wochenende ein paar Minuten spielen konnte. Ich hoffe, dass es der richtige Moment ist, um einen wichtigen Spieler wieder bei uns zu integrieren. Wir wollen jetzt nach vorne schauen.»

... die Suche nach dem Nachfolger (Tami tritt nach der WM als Direktor ab):

«Im Moment gibt es beim SFV Überlegungen nach einer Reorganisation. Dafür braucht es aber die Delegiertenversammlung. Diese folgt Ende Mai, dann wird diese Idee präsentiert. Ich werde den neuen Direktor aber nach der WM sicher noch bis im September begleiten.»

... die Entwicklung der Nati:

«Ich bin glücklich, welche Fortschritte diese Mannschaft gemacht hat. Wir haben gezeigt, dass wie alle Mannschaften schlagen können. In den letzten Jahren konnten wir Top-Teams wie Spanien, Potugal oder Italien besiegen. Ich bin sehr zufrieden, wie sich das Team und auch der Staff entwickelt hat. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir von einem WM-Viertelfinal träumen können.»

... die politische Lage in den USA:

«Die Geschichte ist traurig und natürlich macht man sich Gedanken. Aber was können wir beeinflussen? Wir müssen uns auf den Fussball konzentrieren und schauen, dass wir bereit sind. Trotzdem stimmt uns die ganze Situation natürlich traurig.»

Das Programm der Schweizer Nati Montag, 23. März: Zusammenzug in Horben DE

Donnerstag, 26. März: Abreise nach Basel

Freitag, 27. März, 20:45 Uhr: Testspiel Schweiz – Deutschland in Basel

Montag 30. März: Abreise nach Norwegen

Dienstag, 31. März, 18:00 Uhr: Testspiel Norwegen – Schweiz in Oslo Mehr anzeigen

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