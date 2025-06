Damian Kelvin versucht vor dem Cup-Knaller gegen den FCB die Ruhe zu bewahren Auch für FC Biel-Verteidiger Damian Kelvin ist der Cupfinal gegen den FCB ein grosses Highlight. blue Sport hat dem Verteidiger etwas den Puls gefühlt. 28.05.2025

Nach Lugano und YB will der kleine FC Biel die nächste Sensation schaffen und mit einem Sieg im Final gegen Basel den Cup gewinnen. Biel-Verteidiger Damian Kelvin geht mit viel Selbstvertrauen ins Endspiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Biel aus der Promotion League trifft am Sonntag im Cupfinal auf den grossen FC Basel.

Auf dem Weg in den Final konnten die Bieler schon Lugano und YB aus dem Weg räumen. Auch gegen Basel rechnen sie sich Chancen aus: «Wir gehen nicht nach Bern, um einen schönen Nachmittag zu erleben. Wir wollen gewinnen», sagt Abwehrspieler Damian Kelvin.

Kelvin freut sich aufs Duell mit Superstar Xherdan Shaqiri. Dessen Trikot will er nach dem Spiel aber nicht unbedingt abstauben: «Der Cupfinal ist ein einmaliges Erlebnis, ich will mein Trikot behalten.» Mehr anzeigen

Langsam aber sich komme die Anspannung, sagt Damian Kelvin, als er von blue Sport auf den bevorstehenden Cupfinal angesprochen wird. Es ist das grösste Spiel in der bisherigen Karriere des 22-Jährigen. «In den paar Tagen vor einem so grossen Spiel hast du nur noch den Match im Kopf, alles andere wird zur Nebensache», so Kelvin, der an der Uni Bern studiert.

Den FC Lugano konnten die Bieler im Viertelfinal aus dem Cup schmeissen. Im Halbfinal folgte die zweite Sensation mit dem Sieg über YB. Als erster Drittligist überhaupt schafft es Biel in den Schweizer Cupfinal. Es ist eine märchenhafte Saison, wobei das eigentliche Saisonziel – der Aufstieg in die Challenge League – knapp verpasst wurde.

Spiel gegen die U21 des FC Basel ging 0:3 verloren

«Der verpasste Aufstieg war eine grosse Enttäuschung, denn das war unser grosses Ziel, grösser als der Cup. Aber so ist es halt im Fussball», sagt Abwehrspieler Kelvin. Ausgerechnet nach einer 0:3-Pleite gegen die U21 des FC Basel am 17. Mai war klar, dass Biel nicht mehr aufsteigen kann.

Wie soll es nun also mit einem Sieg gegen die FCB-Profis, den Schweizer Meister, klappen? «Wir haben auch gegen die U21 des FC Lugano verloren und konnten dann die Super-League-Profis schlagen», schmunzelt Kelvin. «Es ist immer etwas anderes, gegen die Profis zu spielen. Da bist du dann auch extra motiviert.»

Damian Kelvin (rechts) und seine Teamkollegen feiern mit den Fans nach dem Sieg im Cup-Halbfinal gegen die Young Boys. Keystone

Eine Motivationsspritze brauchen die Bieler vor dem Cupfinal definitiv nicht. Der Promotion-League-Klub will nun den nächsten Super-Ligisten ärgern. Und Kelvin dürfte es als Innenverteidiger vor allem mit FCB-Star Xherdan Shaqiri zu tun bekommen. «Xherdan ist ein sehr guter Spieler, ohne ihn hätte Basel nicht so eine starke Rückrunde hingelegt. Aber man kann sich nicht auf einen Spieler fokussieren, die ganze Mannschaft ist stark. Da kann jeder den Unterschied ausmachen», sagt Kelvin.

Mit breiter Brust ins Wankdorf

So wird er nach dem Schlusspfiff auch nicht direkt zu Shaqiri rennen und ihn nach dem Trikot fragen, versichert das Abwehrtalent. «Wie Admir Mehmedi schon sagte: I bi nid da zum Liibli tüschle!», lacht Kelvin. «Es ist ein einmaliges Erlebnis, der Cupfinal! Da will ich mein Trikot behalten.»

Die Bieler sind sich bewusst, dass sie als grosser Underdog ins Endspiel gehen. Das Selbstvertrauen ist dennoch riesig bei Damian Kelvin: «Eine Chance ist da. Wenn wir das Spiel so gestalten können wie gegen Lugano und YB, wird es selbst für den FC Basel nicht so einfach. Wir gehen nicht ins Wankdorf, um einen schönen Nachmittag zu erleben. Wir wollen gewinnen!»

