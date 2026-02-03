Yverdon ist in der Challenge League Tabellendritter mit 12 Punkten Rückstand auf Vaduz und Aarau. Es sieht nicht so aus, als wäre der Wiederaufstieg in die Super League in dieser Saison möglich. Im Cup dagegen ist man nur drei Siege von einem Pokal entfernt. Die erste Aufgabe könnte schwieriger sein. Im Viertelfinal trifft man auf Xamax, den im 5. Rang klassierten Liga-Konkurrenten.