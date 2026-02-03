Heute treffen im Cup-Viertelfinal die beiden Challenge-Ligisten Xamax und Yverdon aufeinander. Im zweiten Spiel des Abends empfängt GC den FC Sion. Hier erfährst du, wer sich die ersten Halbfinal-Tickets sichert.
Liveticker
Liveticker beendet
Cup-Viertelfinal: GC – Sion
48.
Boteli lässt Top-Chance liegen
Boteli wird gut in Szene gesetzt, doch sein Schuss rollt am Tor vorbei. Da müsste der Sion-Angreifer eigentlich zum 2:0 einschieben.
46.
Die 2. Halbzeit beginnt
HALBZEIT: GC – SION 0:1
Die erste Halbzeit ist durch, Sion geht mit einer knappen Führung in die Pause.
42.
Frey sieht Gelb
Dudic pfeift einen Zürcher Angriff nach dem Einsteigen von Frey gegen Hajrizi ab. Der Stürmer reklamiert lautstark und sieht dafür die gelbe Karte.
41.
GC-Ullmann macht zu wenig aus seinen Chancen
Es ist fast eine Kopie der Szene aus der 1. Minute. Wieder wird Ullmann links angespielt, doch erneut kann er aus der Situation zu wenig machen.
40.
Nächste Sion-Chance
Boteli schafft es nicht, den Ball auf Baltazar weiterzuleiten. Erst im zweiten Anlauf klappt es auf Kabacalman, der kurz vor dem Strafraum direkt abnimmt und über das Tor schiesst.
37.
Sion ist die spielbestimmende Mannschaft
Chouaref spielt beim Konter rüber zu Lavanchy und diesem etwas in den Rücken. Er muss den Ball zuerst nach vorne bringen und verzieht dann mit dem rechten Fuss deutlich am Tor vorbei.
28.
Frey will einen Freistoss
Frey moniert, dass Racioppi den Ball etwas gar lange in den Händen hält.
25.
GC sucht einen Elfmeter – doch der Pfiff bleibt aus
Hefti spielt zuerst den Ball und touchiert nachher den Zürcher nur leicht. Der fällt aber theatralisch gut, wobei Dudic laufen lässt und klar macht, dass das kein Foulspiel gewesen ist.
18.
Erste gelbe Karte
Kronig holt die erste gelbe Karte der Partie, nachdem er überhart in den Zweikampf gestiegen ist.
14.
Szene wird gecheckt
Diaby ist bei der Hereingabe mit dem Kopf dran. Er trifft Sow aus nächster Nähe am Oberarm und reklamiert sofort den Elfmeter. Schiedsrichter hört sich kurz die Meinung seiner Leute an, entscheidet aber auf Weiterspielen.
14.
Freistoss für GC
Die Fahne beim Linienrichter geht hoch, Hefti ist da einem Zürcher auf die Füsse getreten. Freistoss von der rechten Seitenlinie auf Strafraumhöhe für GC!
11.
Es brennt schon wieder im GC-Strafraum
Boteli schiesst verdeckt mit dem Innenrist um den Verteidiger rum, aber Glaus riecht die Ecke und lenkt den Schuss noch um den Pfosten!
7.
Hajrizi bringt Sion in Führung
Die erste Flanke kann Diaby noch klären, aber dann Baltazar nochmals zur Mitte spielen. Im Strafraum setzt sich Hajrizi gegen Frey durch und lässt mit seinem Kopfball Glaus keine Abwehrchance.
6.
Zürcher werden gestoppt
Glaus versucht das Spiel sauber aufzubauen, über die rechte Seite suchen die Zürcher den Weg nach vorne. Doch schon an der Mittellinie ist Endstation.
1.
Der Ball rollt …
… und schon nach 28 Sekunden hat GC eine erste Torchance.
Wer löst das Halbfinal-Ticket?
GC empfängt den FC Sion. Anstoss ist um 20.30 Uhr.
Xamax – Yverdon im Ticker
Liveticker
Liveticker beendet
Cup-Viertelfinal: Xamax – Yverdon
-
ENDE: Xamax – Yverdon 1:2
Am Ende zittert Yverdon gehörig, denn Xamax kommt zu mehreren Top-Chancen. Die letzte davon in der 8. Minute der Nachspielzeit.
-
90.+2
Xamax wirft alles nach vorne
Xamax versucht alles, kommt auch zu Chancen. Doch der Ball will nicht rein. Vier Minuten bleiben dem Heimteam noch, um die Verlängerung zu erzwingen.
-
Yverdon-Goalie rettet mit dem Kopf
Enzler wehrt einen Schuss aus kurzer Distanz mit dem Kopf ab. Nach kurzer Pflege geht es für ihn weiter. Schmerzhaft war das aber allemal.
-
Tasar schiesst das 2:1 für Yverdon
In der 62. Mintue wird Tasar eingewechselt, in der 79. erzielt er das 2:1. Damit könnte er zum Matchwinner avancieren.
-
Marchesano kommt ins Spiel
Sorgt hier der Edeltechniker für den Unterschied?
-
Und noch eine gelbe Karte
Epitaux ist der zweite Xamax-Spieler der verwarnt wird.
-
Gelb für Salim Ben Seghir
Drei Spieler von Yverdon wurden in der ersten Halbzeit schon verwarnt, nun erwischt es in der zweiten Halbzeit auch den ersten Spieler von Xamax.
-
Chance für Xamax
Aus der Distanz zieht ein Neuenburger ab und zwingt den Goalie zu einer Parade. Wobei, wirklich gefährlich wird es nicht.
-
Der Ball rollt wieder
-
HALBZEIT
Es ist kein Fussball-Leckerbissen, den die beiden Teams bieten. Zur Pause steht es 1:1.
-
Xamax-Spieler wird aus kurzer Distanz niedergeschossen
Autsch. Ein Befreiungsschlag von Yverdon wird beinahe zum K.o.-Schlag. Hautier wird im Gesicht getroffen, kann aber nach kurzer Pflege weiterspielen.
-
Chappuis sieht Gelb
Gefühlt alle paaar Sekunden liegt nun ein Spieler am Boden. Yverdons Chappuis holt sich mit einem Foul die gelbe Karte ab.
-
Freistoss knapp übers Tor
Piccolo zückt die nächste gelbe Karte. Den Freistoss aus rund 30 Metern zimmert Xamax Salim Ben Seghir knapp übers Tor. Ein Raunen geht durchs Stadion.
-
Golliard sieht Gelb
Ein Xamax-Spieler geht zu Boden und stösst einen Urschrei aus. Nach Betrachtung der Wiederholung staunt man, woher die Schmerzen kommen mögen. Yverdon-Spieler Golliard, der in der Nähe steht, wird von Schiedsrichter Luca Piccolo allerdings mit Gelb verwarnt.
-
Elias Pasche gleicht aus
Pasche gleicht mit einem Schuss aus spitzem Winkel aus. Er erwischt Goalie Edin Omeragic zwischen den Hosenträgern. Ein fahler Beigeschmack bleibt haften, da der Torschütze in der Entstehung ein Handspiel begeht.
-
Shkelqim Demhasaj schiesst Xamax in Führung
Fabio Saiz zieht aus knapp 16 Metern ab, den Schuss lässt Goalie Simon Enzler nach vorne abprallen, direkt vor die Füsse von Demhasaj, der nur noch einzuschieben braucht.
-
Munteres Abtasten
In den Startminuten hat das Heimteam etwas mehr Ballbesitz, den einzigen Schuss aufs gegnerische Tor feuern aber die Gäste aus Yverdon ab. Grosse Aufreger gibt es bislang aber keine.
-
Anstoss in Neuenburg
Vorteile für Yverdon?
Yverdon ist in der Challenge League Tabellendritter mit 12 Punkten Rückstand auf Vaduz und Aarau. Es sieht nicht so aus, als wäre der Wiederaufstieg in die Super League in dieser Saison möglich. Im Cup dagegen ist man nur drei Siege von einem Pokal entfernt. Die erste Aufgabe könnte schwieriger sein. Im Viertelfinal trifft man auf Xamax, den im 5. Rang klassierten Liga-Konkurrenten.
Xamax sorgte letzte Woche für Schlagzeilen
Neuchâtel Xamax ist am Freitag in Bellinzona ausschliesslich mit Nachwuchsspielern angetreten – reglementskonform, aber umstritten. Die Swiss Football League sieht darin eine Gefährdung der sportlichen Integrität und prüft nun Gegenmassnahmen. Mehr dazu hier.