Ausgeruhte Beine reichen nicht Xamax scheitert im Cup-Viertelfinal gegen Yverdon

SDA

3.2.2026 - 21:54

Elias Pasche jubelt über den Ausgleich für Yverdon.
Elias Pasche jubelt über den Ausgleich für Yverdon.
Keystone

Yverdon Sport steht in den Halbfinals des Schweizer Cups. Im Neuenburg-Duell mit Neuchâtel Xamax setzt es sich 2:1 durch.

Keystone-SDA

03.02.2026, 21:54

03.02.2026, 23:23

Sie liessen nichts unversucht, die Xamaxiens. Am Freitag schickte Trainer Anthony Braizat im Meisterschaftsspiel in Bellinzona keinen einzigen Stammspieler aufs Feld, sondern lauter Junioren. Das Experiment ging insofern in die Hosen, als sich die Tessiner gegen Xamax' dritten Anzug problemlos 5:0 durchsetzten. Doch die Neuenburger dachten da schon längst an ihre Partie in den Cup-Viertelfinals gegen Ligakonkurrent Yverdon. Mit ausgeruhten Beinen und frischem Geist sollte der erstmalige Halbfinaleinzug seit fünfzehn Jahren bewerkstelligt werden. Doch aller Vorkehrungen zum Trotz, auch dieses Vorhaben sollte Xamax misslingen.

Mit 1:2 verloren sie am Dienstagabend in der heimischen Maladière. Shkelqim Demhasaj brachte Xamax zwar früh nach einem Abpraller in Front, Yverdon konnte aber in Person von Elias Pasche noch vor der Pause reagieren. Varol Tasar machte dann zehn Minuten vor dem Ende die Wende für Yverdon perfekt, das nach 2001 und 2022 zum dritten Mal in der Klubhistorie einen Cup-Halbfinal wird bestreiten dürfen.

Telegramm

Neuchâtel Xamax – Yverdon Sport 1:2 (1:1)

Stade de la Maladière. – SR Piccolo. – Tore: 12. Demhasaj 1:0. 26. Pasche 1:1. 79. Tasar 1:2.

Neuchâtel Xamax: Omeragic; Seydoux, Epitaux, Hajrulahu, Fontana; Abedini (89. Veya); Bayard, Saiz (82. Carraco); Hautier (67. Koné), Ben Seghir (82. Deme), Demhasaj.

Yverdon Sport: Enzler; Sauthier, Pos, Tijani, Kongsro; Doumbia, Chappuis, Weber (71. Marchesano); Golliard (63. Tasar), Pasche, Neelakandan (63. Lemina).

Verwarnungen: 35. Golliard. 39. Tijani. 44. Chappuis. 59. Ben Seghir. 61. Epitaux. 74. Demhasaj. 94. Enzler. 95. Pasche.

