Xhaka über U17-Helden: «Das ist für viele Spieler der Dosenöffner»

Die U17-Nati steht an der WM in Katar vor einer Herkulesaufgabe. Im Viertelfinal trifft die Schweiz auf Portugal. Granit Xhaka und Manuel Akanji drücken die Daumen.

Die Schweizer U17-Nationalmannschaft trifft am Freitag ab 15.45 Uhr im WM-Viertelfinal auf Europameister Portugal.

Nati-Direktor Pierluigi Tami sagt vor der Partie: «Der nächste Schritt ist vielleicht der schwierigste, weil Portugal ist wirklich eine starke Mannschaft.»

Auch Granit Xhaka und Manuel Akanji drücken den U17-Talenten die Daumen. «Ich wünsche mir, dass sie das Ding nach 2009 wieder in die Schweiz holen», sagt Xhaka. Mehr anzeigen

15 Jahre nach dem sensationellen Triumph in Nigeria träumt die Fussball-Schweiz wieder vom U17-WM-Titel! Nach überzeugenden Siegen im Sechzehntelfinal gegen Ägypten und im Achtelfinal gegen Irland trifft die Schweizer Auswahl am Freitag auf Portugal – und darf dabei auch auf die Unterstützung der Nati-Stars Manuel Akanji und Granit Xhaka zählen.

«Wir haben es im Hotel noch mitverfolgt», verrät Akanji nach dem Nat-Spiel im Kosovo im Interview mit blue Sport und fügt an: «Es freut einen natürlich sehr, wenn da so gut gearbeitet wird und sie so gute Leistungen zeigen können. Hoffentlich kommen sie so weit wie möglich.»

Der WM-Titel als Dosenöffner?

Xhaka, 2009 Teil der Weltmeister-Mannschaft, lobt: «Die Jungs machen das sehr gut, sehr positiv.» Der 33-Jährige weiss aus eigener Erfahrung, was ein Exploit für die U17-Nationalspieler auslösen kann: «Für viele Spieler war das der Dosenöffner. Aber es heisst nicht, dass wenn man U17-Weltmeister ist, dass man sofort Profi wird. Der Druck steigt und man muss die richtigen Entscheidungen treffen.»

Richtige Entscheidungen braucht es auch im Viertelfinal-Duell mit Portugal. «Der nächste Schritt ist vielleicht der schwierigste, weil Portugal ist wirklich eine starke Mannschaft», hält Nati-Direktor Pierluigi Tami fest. «Aber was ich von unserer U17 gesehen habe, haben sie die gleichen Prinzipien wie die A-Nati: Sie spielen mutig und gut. Ich bin stolz, wie sie an der WM spielen.»

Und Xhaka sagt: «Ich wünsche mir, dass sie das Ding nach 2009 wieder in die Schweiz holen. Es ist noch ein bisschen Arbeit, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen.»

