Xhaka bricht im Interview in Tränen aus: «Wir waren bis zu 18 Stunden alleine»

Granit Xhaka läuft seit dieser Saison für Sunderland in der Premier League auf. Imago

Auf dem Platz zeigt Granit Xhaka immer wieder seine Qualitäten als echter Leader. Wann er sich diese Qualitäten angeeignet hat, verrät der Nati-Captain in einem emotionalen Interview mit «Stan Sport».

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka zeigt sich im Interview mit «Stan Sport» emotional und betont, dass seine Familie für ihn über allem steht.

Der Nati-Star erzählt, wie hart seine Eltern arbeiteten und welche Opfer sie nach der Flucht in die Schweiz für ihn und seinen Bruder auf sich nahmen.

Xhaka sagt, dass ihn die frühe Verantwortung und die Geschichte seiner Familie geprägt haben und schliesst mit der Überzeugung, dass man mit Glauben an sich selbst alles erreichen kann. Mehr anzeigen

«Ich glaube, meine Führungsqualitäten habe ich schon, seit ich vier Jahre alt bin», erzählt Granit Xhaka in einem Interview mit Stan Sport. In diesem Gespräch zeigt der Nati-Captain seine emotionale Seite. Der Mittelfeldstratege spricht über die Opfer, welche seine Eltern für ihn und seinen älteren Bruder brachten, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen.

Ich spreche viel mit Fussballern aus dem Kosovo, die eine ähnliche Geschichte wie Xhaka zu erzählen haben. Sie alle mussten bei Null anfangen, übernahmen früh Verantwortung und haben dadurch einen unbändigen Hunger nach Erfolg sowie mentale Resilienz entwickelt. Ich bewundere das pic.twitter.com/fl4CcvTggB — Nik Dömer (@nikdoemer) March 20, 2026

Die Familie steht über allem. Dieses Motto hat sich der Rekordspieler der Nati von seinen Eltern abgeschaut. Als er bei Gladbach spielt, lässt sich Granit zitieren: «Weil wir unseren Eltern alles zu verdanken haben, möchten wir ihnen heute etwas zurückgeben und geben jeden Monat 80 Prozent unseres Einkommens bei ihnen ab.»

Um Granit Xhaka zu verstehen, muss man seine Geschichte und die seiner Familie kennen. Andreas Böni, Chefredaktor von blue Sport, ging in seinem Buch «Mensch Fussballstar» auf Spurensuche.

«Mensch Fussballstar» Bild: zVg Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» erschien am 18. August im Meyer & Meyer Verlag.

«Nein, mit dem Schwulen dusche ich nicht.» Dieses Buch beginnt mit dem Satz eines Ex-Bundesligaspielers, der mehr offenbart, als vielen lieb ist. Im Buch geht's um Homophobie, Rassismus, Depressionen, Suizidgedanken und um die Frage: Wie tickt die Branche wirklich? Über 30 Spieler und Funktionäre, darunter Weltmeister, Welttrainer, Welttorhüter und der mächtigste Mann im Fussball, sprechen mit blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni offen über Tabu-Themen.

Granits Vater Ragip Xhaka ist ein Mensch, der schon viel aushalten musste, der dreieinhalb Jahre seines Lebens im Gefängnis als politischer Gefangener hinter sich hat. Später flüchtet er mit seiner Frau in die Schweiz. Er ist ein starker Mann mit einem noch stärkeren Willen.

Der kleine Bruder hatte den Hausschlüssel

Granit Xhaka erzählt davon, dass seine Eltern täglich viele Stunden arbeiten gingen und teilweise Überstunden auf sich nahmen, um ihm und seinem Bruder ein gutes Leben zu ermöglichen. Auch wenn Taulant ein Jahr älter als Granit ist, übernahm der kleine Bruder früh die Verantwortung. Er bekam von den Eltern den Hausschlüssel anvertraut. «Durch den Hausschlüssel hatte ich bereits früh Verantwortung», erklärt der Sunderland-Profi. «Es hat Tage gegeben, an denen wir 18 Stunden alleine zu Hause waren.»

Er selbst könne sich nicht vorstellen, seine Kinder über einen so langen Zeitraum alleine zu lassen. Doch den Aufwand, den seine Eltern für die beiden betrieben haben, weiss Xhaka bis heute zu schätzen. Immer wieder kämpft er während des Interviews mit den Tränen. Ehe er mit den Worten eines echten Kämpfers abschliesst: «Wenn man an etwas glaubt, kann man es auch erreichen.»

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