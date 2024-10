Murat Yakin, darüber, was sich in der Nati verändern muss

«Wir haben heute Einzelgespräche geführt. Wir haben mit der gesamten Mannschaft das Spiel analysiert. Wir waren gegen Serben in der Defensive zu fehlerhaft, in der Offensive zu wenig effizient. Wir wollen in dieser Zeit keine Ausrede suchen und selbstkritisch sein. Für das Spiel morgen müssen wir die härte wieder auf den Platz bringen. Wir haben etwas gut zu machen.»