  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Nati begeistert weiter Yakin: «Es macht Freude, dieser Mannschaft zuzusehen»

Jan Arnet und Julian Barnard, Stockholm

11.10.2025

Murat Yakin reitet mit der Nati auf einer Erfolgswelle.
Murat Yakin reitet mit der Nati auf einer Erfolgswelle.
Keystone

Mit einem 2:0-Sieg in Schweden macht die Schweizer Nati den nächsten Schritt Richtung WM 2026. Murat Yakin weiss aber, dass es diesmal auch eine grosse Portion Glück gebraucht hat.

,

Jan Arnet und Julian Barnard, Stockholm

11.10.2025, 11:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz gewinnt auch ihr drittes Spiel in der WM-Qualifikation.
  • Beim 2:0-Sieg in Schweden beansprucht das Team von Murat Yakin aber auch viel Glück.
  • Yakin streicht nach dem Spiel die gute Harmonie im Team heraus und sagt: «Es macht Freude, dieser Mannschaft zuzusehen.»
Mehr anzeigen

Erst trifft Alexander Isak aus nächster Nähe nur den Pfosten, dann kann Lucas Bergvall den Ball nicht im leeren Tor unterbringen. Und in der Schlussphase ist es wieder Bergvall, der aus bester Abschlussposition vergibt. 

Das Herz ist Murat Yakin an diesem Freitagabend in Stockholm mehr als einmal in die Hose gerutscht. «Es wäre extrem schwierig geworden, bei einem Rückstand noch einmal zurückzukommen», sagt der Nati-Trainer nach dem Spiel und gibt zu: «Wir hatten viel Glück. Das nehmen wir natürlich gerne an.»

Dritter Sieg im dritten Spiel. Die Schweiz schlägt Schweden 2:0 und marschiert mit grossen Schritten in Richtung WM-Endrunde

Dritter Sieg im dritten SpielDie Schweiz schlägt Schweden 2:0 und marschiert mit grossen Schritten in Richtung WM-Endrunde

Am Ende kann Yakin aufatmen: Die Nati gewinnt 2:0 und stösst die Tür zur WM 2026 noch weiter auf, als sie ohnehin schon war. «Es war eine gute Leistung, ausser bei diesen paar wenigen Szenen», sagt der Coach. 

Die Joker stechen

Yakin beweist auch ein goldenes Händchen. Erst bringt er Djibril Sow, der drei Minuten nach seiner Einwechslung den Penalty herausholt, welcher zum 1:0 führt. Dann ermöglicht er Luca Jaquez sein Nati-Debüt – in diesem wichtigen Spiel. Es zeigt, wie sehr Yakin auch den jungen Spielern vertraut. In der Schlussphase wechselt er Johan Manzambi ein – und dieser entscheidet das Spiel mit seinem Tor zum 2:0.

«Es ist unglaublich, was er für einen Tordrang hat», sagt Yakin über Manzambi. «Ich dachte, er geht zur Eckfahne, um etwas Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber der Typ will einfach in jedem Training und jedem Spiel ein Tor erzielen.»

Johan Manzambi entscheidet das Spiel für die Schweiz.
Johan Manzambi entscheidet das Spiel für die Schweiz.
Keystone

Ohnehin ist der Nati-Coach begeistert davon, wie seine Mannschaft zurzeit harmoniert. «Das sieht man in jedem Training, die Spielfreude ist riesig. Auch die Spieler, die von der Bank kommen, können sofort helfen. Das hat man heute auch gesehen. Es macht Freude, dieser Mannschaft zuzusehen.»

WM-Teilnahme schon am Montag fix?

Ein Sonderlob gibt es auch für Granit Xhaka, der beim Penalty Verantwortung übernommen und die Schweiz mit seinem Treffer auf die Siegesstrasse gebracht hat. «Man sieht im Training, wie gut er drauf ist und wie Spielfreude er hat», so Yakin. «Dass er Verantwortung übernimmt beim Penalty, zeigt, dass er unser Anführer ist.»

Die Stimmen zum Sieg in Schweden. Xhaka: «Eigentlich wollte Breel den Penalty schiessen»

Die Stimmen zum Sieg in SchwedenXhaka: «Eigentlich wollte Breel den Penalty schiessen»

Weil Kosovo gegen Slowenien nur 0:0 spielt, hat die Schweiz jetzt schon fünf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Und könnte mit einem weiteren Sieg in Slowenien am Montag das WM-Ticket lösen, sofern Kosovo in Schweden nicht gewinnt. So weit will Yakin aber noch nicht vorausschauen: «Es fängt wieder bei null an. Wir müssen weiter dranbleiben.»

Stimmen zum Spiel

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Meistgelesen

«Ölfilm hört nicht auf» – Tausende Liter Diesel im Brienzersee
Xhaka und Freuler überragen – Akanji hat viel Glück
Leibarzt kontert Gerüchte – so fit soll Trump wirklich sein
Erster Bündner GLP-Politiker Josias F. Gasser ist tot
Ferrari, Millionen, Diskretion – was hinter der exklusivsten Auktion in Zürich steckt

WM-Qualifikation