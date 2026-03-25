Yakin über dritten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig» 19.03.2026

Noch ist der dritte WM-Gruppengegner der Schweiz offen. Vor dem Test gegen Deutschland sagt Nati-Coach Murat Yakin, weshalb Italien für ihn reizvoll wäre – und warum er bei Wales oder Nordirland gewisse Vorbehalte hat.

Die Schweiz spielt in der Vorrunde in San Francisco, Los Angeles und Vancouver gegen den Co-Gastgeber Kanada, Katar sowie einen aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina.

Diese machen im Halbfinal (26. März) und Final (31. März) einen der letzten vier WM-Plätze aus Europa unter sich aus. Vor dem Testspiel im Basler St. Jakob-Park gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland äussert sich Murat Yakin an der Pressekonferenz über den letzten möglichen Gruppengegner.

«Bosnien wäre mal etwas Neues»

«Italien kennen wir sehr gut. Ich glaube eher nicht, dass sie sich uns wünschen», meint der 51-Jährige. Im letzten Duell schickte die Nati bei der EM 2024 die Squadra Azzurra im Achtelfinal mit 2:0 nach Hause.

«Wales und Nordirland sind zwei britische Teams, die wir auch gut kennen», sagt Yakin. Er gibt zu, dass man gegen solche Teams «ungern» spiele. «Es ist ja meistens eher destruktiver Fussball, mit Fokus auf die Defensive und auf Konter», führt er aus. «Bosnien wäre mal etwas Neues und Erfrischendes», findet Yakin.

Aber die Playoffs seien «hart», da sich nur eine dieser Mannschaften qualifizieren werde. Man werde die Duelle «genau beobachten». Ob er einen Wunschgegner hat? «Vom Namen her wäre Italien natürlich für uns etwas Grossartiges. Aber wir nehmen das, was kommt», unterstreicht Yakin.