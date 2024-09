Murat Yakin: «Wir haben genügend Leader. Es gibt neue Chancen. Denis wird in diese Rolle reinkommen. Er ist wieder voll fit. Deshalb wird Denis morgen die Rolle von Xhaka übernehmen. Denis ist ein Leader, er ist im Mannschaftsrat. Wir sind also morgen auch in dieser Rolle gut besetzt. Wir wollen den Europameister in unserer Aussenseiter-Rolle ärgern. Granit wird auch hier sein. Er hat sich öffentlich entschuldigt, das zeigt seine Grösse. Er hat sofort signalisiert, dass er mit der Mannschaft dabei ist. Er wird auch morgen in der Kabine dabei sein. »