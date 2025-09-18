  1. Privatkunden
Patrick Lämmle

18.9.2025

18.09.2025

Die Nati startete mit zwei souveränen Siegen in die WM-Qualifikation. Dabei gab es vor dem Start noch diverse Nebenschauplätze. Murat Yakin spricht im Fussball-Talk «Heimspiel» über die Herausforderungen – und über seine Rolle beim Wechsel von Breel Embolo.

Syl Battistuzzi

18.09.2025, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit Murat Yakin ist der Nati-Trainer zu Gast im Fussball-Talk «Heimspiel».
  • Die Schweiz legte in der WM-Quali zwei bärenstarke Auftritte hin, obwohl vor dem Zusammenzug Themen wie Breel Embolos Gerichtstermin oder die Debatte um Doppelbürger die Schlagzeilen dominierten. Yakin verrät, wie er mit solchen Nebenschauplätzen umgeht.
  •  Yakin begleitete Embolo bei seiner Klubwahl – und beschleunigte gar den Entscheidungsprozess.
Mehr anzeigen

Mit den klaren Siegen gegen Kosovo und Slowenien zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die Nati den perfekten Start hingelegt. Auch Nati-Coach Murat Yakin zeigt sich im Fussball-Talk «Heimspiel» hochzufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, schliesslich stehe man im September jeweils vor grossen Herausforderungen wie zum Beispiel allfällige Klubwechsel und Vorbereitungen. 

Vor dem Start in die WM-Kampagne standen zudem viele andere Themen im Fokus. Breel Embolo hatte einen Gerichtstermin, der bisherige U21-Captain Leon Avdullahu entschied sich für Kosovo aufzulaufen und gleich mehrere Spieler standen vor einem Transfer.

«Die Nebenschauplätze kennen wir mittlerweile. Es braucht eine Anfangsphase, in der man das Ganze einordnen muss», meint Yakin. Wie das konkret aussah? «Man muss den Trainingsplan anpassen, weil zwei, drei Spieler kurzfristig weggehen mussten. Innerhalb von zwei, drei Tagen passieren solche Dinge, bei denen man kühlen Kopf bewahren muss. Die Jungs miteinbeziehen, schnell reden und zwei, drei Trainings. Und dann sind sie eingespielt», hält er beeindruckt fest. 

Eine starke Vorstellung zeigte Breel Embolo, der in beiden Partien wichtige Tore beisteuerte. Dabei hatte der Stürmer mit dem Verfahren vor dem Basler Appellationsgericht sowie der eben erst geklärten Zukunft im Klub  – er wechselte am Deadline Day von Monaco zu Rennes – noch andere Dinge um die Ohren.

Yakin beriet Embolo bei Klubwechsel 

«Bei Breel spürte ich, dass er etwas Neues machen wollte», meint Yakin und führt aus: «Er wollte nicht unbedingt in Frankreich bleiben. Er hatte noch zwei, drei Möglichkeiten – England, Italien, Saudi-Arabien.»

Yakin weiter: «Am Schluss sagte ich Breel: ‹Du hast noch 48 Stunden Zeit. Entscheide dich für etwas, was du auf dem Tisch hast.› Ich habe ihm nicht gesagt, was er machen muss. Ich habe ihm nur geholfen, seine Entscheidung schneller zu treffen.»

Für Georges Bregy war der Transfer in die Bretagne ein guter Schachzug von Embolo: «Er brauchte ein Klub, wo er wichtig ist», resümiert der 55-fache Nationalspieler.

Embolo habe trennen können zwischen Klub und Nati, so Bregy. «Breel Embolo war in diesen zwei Spielen viel besser als im letzten Herbst, wo er den Kopf irgendwo anders hatte», blickt Bregy zurück. Nun habe der 28-Jährige eine andere Mentalität an den Tag gelegt und sich gesagt: «Ich will den Leuten zeigen, wie gut ich bin.»

Der Fussball-Talk mit Murat Yakin in voller Länge

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Abstieg, gescheiterte Experimente, Nati-Frust. Doch plötzlich ist die Schweiz so stark wie lange nicht. Sogar reif für eine WM-Sensation? Darüber diskutiert Stefan Eggli mit Murat Yakin, Georges Bregy und blue News Sport-Chef Michael Wegmann.

18.09.2025

