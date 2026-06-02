Lionel Messi ist einer von drei Spielern, die zum sechsten Mal an einer WM dabei sind Keystone

Die erste Fussball-WM mit 48 Teams sorgt für eine Rekordzahl der teilnehmenden Spieler.

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Insgesamt wurden 1248 Profis für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. 891 Akteure erleben ihre WM-Premiere, wie die FIFA bei der Bekanntgabe der Kader mitteilte.

Ein Trio ist dafür bereits zum sechsten Mal bei einer WM dabei: die ehemaligen Weltfussballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sowie Mexikos Goalie-Ikone Guillermo Ochoa.

Ältester Spieler ist der Schotte Craig Gordon mit 43 Jahren. Der Youngster des Turniers kommt mit dem 17-jährigen Gilberto Mora aus Mexiko. Insgesamt 22 Spieler sind zu Turnierbeginn am 11. Juni unter 20, sieben Profis schon 40 oder älter.

Erfahrenster Trainer ist der Portugiese Carlos Queiroz, der erst als zweiter Nationalcoach nach Bora Milotinovic (1986-2002) zum fünften Mal nacheinander bei einer WM dabei ist. Nach den Teilnahmen mit Portugal (2010) und Iran (2014, 2018, 2022) betreut Queiroz dieses Mal das Nationalteam aus Ghana.

Ausschliesslich mit Legionären treten gleich sechs Mannschaften bei der WM an. Kap Verde, DR Kongo, Curaçao, Senegal, Uruguay und die Elfenbeinküste setzen ausnahmslos auf Spieler, die in ausländischen Ligen ihr Geld verdienen. Ganz anders sieht es bei Katar und Saudi-Arabien aus. Von den 26 WM-Fahrern spielen jeweils 25 im eigenen Land.