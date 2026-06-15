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Beim Schlusspfiff fliessen die Tränen 40-jähriger Kap-Verde-Goalie Vozinha lässt bei WM-Debüt Spanien verzweifeln

Syl Battistuzzi

15.6.2026

Kap-Verde-Goalie Vozinha lässt Spanien verzweifeln – beim Schlusspfiff fliessen die Tränen

Kap-Verde-Goalie Vozinha lässt Spanien verzweifeln – beim Schlusspfiff fliessen die Tränen

15.06.2026

Kap Verdes Keeper Vozinha wächst gegen Spanien über sich hinaus und sichert den Westafrikanern beim WM-Debüt gleich einen Punkt.

,

DPA, Syl Battistuzzi

15.06.2026, 21:00

15.06.2026, 21:19

Top-Favorit Spanien hat die erste grosse WM-Überraschung hinnehmen müssen und ist mit einem 0:0 gegen Aussenseiter Kap Verde ins Turnier gestolpert. Vor 67'640 Fans war der Europameister in Atlanta zwar überlegen, doch vor dem Tor fast komplett harmlos.

Starker WM-Neuling. Top-Favorit Spanien beisst sich an Kap Verde die Zähne aus

Starker WM-NeulingTop-Favorit Spanien beisst sich an Kap Verde die Zähne aus

Ferran Torres (39.) traf nach Pass von Marc Cucurella zwar die Latte, den Abstauber von Mikel Oyarzabal hielt aber Goalie Vozinha stark. Der Torwart von Kap Verde war nun warm, vereitelte gleich noch die nächste Hochkaräter von Torres (45.) und Aymeric Laporte (45.+2).

Auch nach der Pause scheiterten die hochdekorierten Stars am 40-jährigen Keeper, der in der zweiten portugiesischen Liga bei GD Chaves unter Vertrag steht. Nach 72 Minuten brachte Trainer Luis de la Fuente noch Superstar Lamine Yamal. Doch auch dem Wunderknaben gelang es nicht, den 89-fachen Internationalen zu bezwingen.

Vozinha wird gegen Spanien zum Helden.
Vozinha wird gegen Spanien zum Helden.
KEYSTONE

Am Ende verzeichneten die Iberer zwar 27 Abschlüsse, doch an Vozinha (7 Paraden!) gab es am Montag kein Vorbeikommen. Der 40-Jährige – sein Marktwert liegt bei 50'000 Euro – ist damit der älteste Goalie, der bei seinem WM-Debüt eine weisse Weste behält. Nach dem Schlusspfiff flossen beim Matchwinner die Tränen. 

Einen Eintrag in die Geschichtsbücher holte sich auch Mikel Oyarzabal. Der Spanier ist der erste Spieler seit 1966, der in den ersten dreissig Minuten eines WM-Spiels kein einziges Mal den Ball berührte.

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