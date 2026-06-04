Alain Sutter: «Meine gespielte Arroganz war ein Selbstschutz»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von wegen nur cool und locker Alain Sutter: «Meine gespielte Arroganz war ein Selbstschutz»

Tobias Benz

4.6.2026

Alain Sutter: «Meine gespielte Arroganz war ein Selbstschutz»

Alain Sutter: «Meine gespielte Arroganz war ein Selbstschutz»

26.05.2026

Alain Sutter war ein herausragender Fussballer, eckte aber auch immer wieder an und strahlte bisweilen eine gewisse Arroganz aus. Im WM-Legenden-Talk schildert der 58-Jährige, dass dies aus Selbstschutz geschah.

Tobias Benz

04.06.2026, 10:14

Ein Jahr vor der WM 1994 wechselt Alain Sutter leihweise von GC zu Nürnberg in die Bundesliga. Dort zeigt er starke Leistungen und auch an der Endrunde in den USA macht der Mann mit der blonden Mähne auf sich aufmerksam. Die Bayern schlagen zu und verpflichten Sutter.

Alain Sutter hat die Haare schön.
Alain Sutter hat die Haare schön.
Bild:

Für den Rekordmeister aus München bestreitet Sutter zwar 30 Spiele, doch man hat sich mehr erhofft als ein Tor und sieben Assists – und es gibt immer wieder Nebengeräusche. So zofft er sich etwa öffentlich mit Uli Hoeness. Einen Kampf, den man nicht gewinnen kann und so zieht Sutter nach nur einer Saison weiter.

Doch auch nach dem Wechsel zu Freiburg konnte Sutter nicht mehr an seine besten Zeiten anknüpfen. Das lag auch am ständigen Medienrummel in der Fussballwelt, was letztendlich dazu führte, dass der Schweizer mit 28 Jahren in die MLS wechselte und dort seine Karriere ausklingen liess.

Arroganz und Distanz als Selbstschutz

Er sei in eine Schublade gesteckt worden, als Weichei abgestempelt worden. «Das hat schon in der Schweiz angefangen. Ich war dafür prädestiniert. In der Art und Weise, wie ich die Dinge gemacht habe, auch was ich gesagt habe und wie ich dachte», erinnert sich Sutter im WM-Legenden-Talk.

Daraus entstand über die Zeit eine Art Maske. «Für mich war es ein Selbstschutz, eine gewisse Arroganz und Distanz an den Tag zu legen und manchmal ein bisschen überheblich zu sein.» Es ist der Versuch, die Leute nicht zu nahe an sich heranzulassen. «Ich musste so tun, als ob es mir egal wäre. Aber das war nicht der Fall. Immer wenn du kritisiert wirst oder etwas Negatives über dich geschrieben wird, dann trifft dich das.»

Alain Sutter hätte auch als Model durchstarten können.
Alain Sutter hätte auch als Model durchstarten können.

«Für mich war es zu viel. Es prasselten in dieser Phase zu viele negative Dinge auf mich ein und ich habe die Freude am Fussball verloren», erinnert sich Sutter, der nicht nur aufgrund seiner langen Haare auffiel. Auch seine Interessen an Homöopathie und vegetarischer Ernährung polarisierten.

«Das ganze Drumherum, in diesen Schubladen zu sein, und immer wieder mit denselben Sachen konfrontiert zu werden – damit bin ich nicht mehr zurechtgekommen», so Sutter. Es sei ein ganz bewusster Entscheid gewesen, in die USA zu wechseln. «In eine Liga, in der das Medieninteresse sehr überschaubar war. Ich wollte am Ende meiner Karriere einfach noch einmal die Freude am Fussball zurückgewinnen.»

Mit Dallas Burn schafft er es bis in den Playoff-Halbfinal und gewinnt den US Open Cup. 1998 bestreitet der heutige GC-Sportchef dann nur noch vier Spiele, ehe er die Schuhe an den Nagel hängt.

Alle Folgen über Alain Sutter in der Serie
«USA 1994: WM-Helden für immer»

Irrer Schweinshaxen-Zoff. Als bei Alain Sutter und Uli Hoeness die Fetzen flogen

Irrer Schweinshaxen-ZoffAls bei Alain Sutter und Uli Hoeness die Fetzen flogen

«Ich hatte zu viele Selbstzweifel». Darum wurde aus Alain Sutter kein Weltfussballer

«Ich hatte zu viele Selbstzweifel»Darum wurde aus Alain Sutter kein Weltfussballer

31 Jahre nach «Stop it Chirac!»-Plakat. Darum ist Alain Sutter gegen politische Proteste von Sportstars

31 Jahre nach «Stop it Chirac!»-PlakatDarum ist Alain Sutter gegen politische Proteste von Sportstars

«Himmel! Was habe ich da nur gemacht?». Für dieses Video schämt sich Alain Sutter noch heute

«Himmel! Was habe ich da nur gemacht?»Für dieses Video schämt sich Alain Sutter noch heute

Der Legenden-Talk mit Alain Sutter in voller Länge

WM-Helden für immer: mit Alain Sutter

WM-Helden für immer: mit Alain Sutter

Der WM-Star von 1994 polarisierte wie kaum ein anderer Schweizer Fussballer. Er redet offen über seinen Ruf als Jahrhunderttalent, Super-Sutter, Weichei und Körnli-Picker sowie über Selbstzweifel, Ängste, seine Harley und seine langen Haare.

28.05.2026

Meistgelesen

Wie sich Donald Trump mit Dell-Aktien bereichert
Dieses präzise Landemanöver der Rega begeistert Millionen
Vergewaltigung, Pornografie, Botox – jetzt muss Pfleger vor Zürcher Gericht
5000 Unterschriften weg – Initiative wird zum Kriminalfall
Hier stehen die teuersten Ferienwohnungen der Alpen

Mehr blue Sport

Lustrinelli-Nachfolge offenbar geklärt. Thun vor Verpflichtung von Schweizer U20-Nati-Trainer

Lustrinelli-Nachfolge offenbar geklärtThun vor Verpflichtung von Schweizer U20-Nati-Trainer

Die drei Okafors. Streller: «Als ich Noah zum ersten Mal spielen sah, dachte ich nur: ‹Leck mich am Arsch›»

Die drei OkaforsStreller: «Als ich Noah zum ersten Mal spielen sah, dachte ich nur: ‹Leck mich am Arsch›»

Schweizer Anwalt und chinesische Geldgeber. Der GC-Verkauf an neue Investoren soll kurz bevorstehen

Schweizer Anwalt und chinesische GeldgeberDer GC-Verkauf an neue Investoren soll kurz bevorstehen

Absturz in die Regionalliga. 1860 München wird erneut zwangsrelegiert

Absturz in die Regionalliga1860 München wird erneut zwangsrelegiert

Nach «Analyse der Gesamtsituation». Thun zieht Kaufoption für Kastriot Imeri nicht

Nach «Analyse der Gesamtsituation»Thun zieht Kaufoption für Kastriot Imeri nicht