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WM-Ticker Finanzielles Trostpflaster für abgewiesenen Schiri ++ Fussball-Experte lacht über seinen tiefen IQ ++ Fan stürzt Treppe runter

Patrick Lämmle

14.6.2026

Die Fussball-WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA ist in vollem Gange. Im WM-Ticker bleibst du am Ball und verpasst keine News.

Redaktion blue Sport

14.06.2026, 15:44

Hier findest du die neusten WM-Storys 

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  • Finanzielles Trostpflaster für abgewiesenen Schiedsrichter

    Weil ihm die Einreise in die USA verweigert wurde, darf der somalische Schiedsrichter Omar Artan bei der Fussball-WM kein Spiel pfeifen. Bezahlen will ihn der Weltverband FIFA aber offenbar trotzdem. Das berichtet die BBC unter Berufung auf gut informierte Quellen rund um den Weltverband FIFA.

    Der 34-jährige Artan war vom WM-Gastgeberland trotz eines gültigen Visums abgewiesen worden, als er in die USA einreisen wollte. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat Somalia.

    «Sie haben ein Problem mit meinem Land». WM-Schiedsrichter aus Somalia darf nicht in USA einreisen

    «Sie haben ein Problem mit meinem Land»WM-Schiedsrichter aus Somalia darf nicht in USA einreisen

    Wie viel genau die Schiedsrichter für ihren Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA erhalten, erfahren sie erst nach dem Turnier. Die Europäische Fussball-Union UEFA hatte bereits auf Artans Abweisung in den USA reagiert und Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 für die Leitung des Supercup-Endspiels zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt.

  • Beliebter Fussball-Experte lässt IQ-Bombe platzen

    Ex-Profifussballer Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, weiss auch als Experte zu glänzen. Einerseits kennt der 35-Jährige viele Spieler noch persönlich und kann so Einblicke geben, die andere nicht haben, andererseits trägt er das Herz auf der Zunge. Diese Mischung macht ihn zu einem der beliebtesten Fussball-Experten Deutschlands.

    Christoph Kramer: «Ich habe einen IQ von 91 – und das ist echt nicht gut.»
    Christoph Kramer: «Ich habe einen IQ von 91 – und das ist echt nicht gut.»
    Imago

    In der ARD-Late-Night-Show bei TV-Moderatorin Ina Müller gestand der Weltmeister von 2014, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte sei. Bei seiner Abiturprüfung in Biologie habe er dreist geschummelt. Seinen Schilderungen zufolge hat Kramer den Prüfungsraum mehrmals verlassen, um einen Blick auf seinen Spickzettel zu werfen, den er im vor Schule geparkten Auto deponiert hatte. «Das war schon kleinkriminell und sehr riskant», meint er zurückblickend.

    Und dann verrät er auch noch, dass er drei verschiedene IQ-Tests gemacht habe. Diese fielen alle gleich aus: «Ich habe einen IQ von 91 – und das ist echt nicht gut.» Inzwischen tut er das Ganze als lustige Geschichte ab, «aber die ersten zwei, drei Tage, als ich das gemacht habe, war es schon ein Schock». Ein IQ zwischen 85 und 115 gilt statistisch als normal oder durchschnittlich. Von Hochbegabung spricht man ab einem IQ von 130.

    Die Geschichte ist übrigens nicht ganz taufrisch, hat er doch die Aussagen bereits vor rund einem Jahr gemacht. Doch all jene, die im IQ-Test ebenfalls nicht obenaus schwingen, dürften das längst vergessen haben. Wir nehmen uns da nicht raus.

  • Fan stürzt die Treppe runter und wird abtransportiert

    Vor dem Kracher-Spiel zwischen Brasilien und Marokko (1:1) ereignen sich im Metlife-Stadium unschöne Szenen, wie ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann in der Nacht auf Sonntag während einer Zuschaltung ins Berliner WM-Studio des Senders berichtet. «Eine Sache müssen wir euch kurz noch mitteilen: Es hat schon einen kleinen Unfall auf der Tribüne gegeben. Hier ist ein Fan aber sowas von heftig die Treppen runtergestürzt und hat sich verletzt.»

    Der Fan sei behandelt und schliesslich abtransportiert worden. Genaueres konnte Neumann nicht sagen. Auch am Tag danach findet man keine grösseren Schlagzeilen, was man hoffentlich als gutes Zeichen deuten darf.

    Im 82’500 Fans fassenden Stadion unweit von New York, in dem auch der WM-Final ausgetragen wird, kam es auch schon in der Vergangenheit zu Fan-Unfällen. So stürzte 2012 ein 42-jähriger Mann nach einem Football-Spiel über 6 Meter tief von einer Rolltreppe auf eine darunterliegende Metallplattform. In den sozialen Medien vermeldeten manche User den Tod des Mannes, was sich zum Glück als nicht wahr erwies. Der Mann wurde per Helikopter ins Hackensack University Medical Center geflogen und befand sich bei seiner Ankunft in kritischem Zustand.

  • Mbappé plant Querflöten-Jubel

    Talkhost James Corden kutschiert Kylian Mbappé im Format «After Hours» mit dem Auto durch die Gegend. Im lockeren Gespräch, in dem sich nicht nur alles um Fussball dreht, spricht er den Superstar auf seine vielen Talente an. Unter anderem hat der Captain der französischen Nationalmannschaft als Kind Querflöte gespielt. «Meine Eltern wollten, dass ich alles ausprobiere, man weiss ja nie.»

    Natürlich ist Corden darauf vorbereitet und reicht ihm das Instrument seiner Jugend, das er allerdings nur ein, zwei Jahre gespielt habe. Mbappé macht das Spässchen mit und scheitert kläglich, von Talent kann da wohl nicht die Rede sein. «Ich habe alles verlernt», sagt der begnadete Fussballer und muss selber lachen. «Ach was, das war doch gar nicht so schlimm», entgegnet der Showmaster ironisch.

    Und dann hat Corden einen Geistesblitz, wie Mbappé die Welt doch noch von seinem Querflöten-Talent überzeugen könnte. Er solle doch bei seinem nächsten Torjubel nicht seine typische Pose mit den verschränken Armen zeigen, sondern so tun, als würde er Querflöte spielen. Mbappé ist gewillt, das Spässchen mitzumachen und verspricht, dass er es versuchen werde, sollte er ein Tor erzielen. Gut möglich, dass Mbappé auf dem Platz für die Musik sorgt. Die erste Möglichkeit dazu gibt es am Dienstag im Spiel gegen Senegal.

    Locker flockig mit verschränkten Armen: So feiert Kylian Mbappé seine Tore.
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