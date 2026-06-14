Ex-Profifussballer Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, weiss auch als Experte zu glänzen. Einerseits kennt der 35-Jährige viele Spieler noch persönlich und kann so Einblicke geben, die andere nicht haben, andererseits trägt er das Herz auf der Zunge. Diese Mischung macht ihn zu einem der beliebtesten Fussball-Experten Deutschlands.

Christoph Kramer: «Ich habe einen IQ von 91 – und das ist echt nicht gut.» Imago

In der ARD-Late-Night-Show bei TV-Moderatorin Ina Müller gestand der Weltmeister von 2014, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte sei. Bei seiner Abiturprüfung in Biologie habe er dreist geschummelt. Seinen Schilderungen zufolge hat Kramer den Prüfungsraum mehrmals verlassen, um einen Blick auf seinen Spickzettel zu werfen, den er im vor Schule geparkten Auto deponiert hatte. «Das war schon kleinkriminell und sehr riskant», meint er zurückblickend.

Und dann verrät er auch noch, dass er drei verschiedene IQ-Tests gemacht habe. Diese fielen alle gleich aus: «Ich habe einen IQ von 91 – und das ist echt nicht gut.» Inzwischen tut er das Ganze als lustige Geschichte ab, «aber die ersten zwei, drei Tage, als ich das gemacht habe, war es schon ein Schock». Ein IQ zwischen 85 und 115 gilt statistisch als normal oder durchschnittlich. Von Hochbegabung spricht man ab einem IQ von 130.

Die Geschichte ist übrigens nicht ganz taufrisch, hat er doch die Aussagen bereits vor rund einem Jahr gemacht. Doch all jene, die im IQ-Test ebenfalls nicht obenaus schwingen, dürften das längst vergessen haben. Wir nehmen uns da nicht raus.