Helio Varela schoss kurz nach seiner Einwechslung das 2:2 für das Team der Kap Verde Keystone

Die Nationalmannschaft der Kap Verde überrascht auch in ihrem zweiten WM-Match. Der Turnierneuling trotzt nach Spanien auch Uruguay einen Punkt ab und hat den Sechzehntelfinal vor Augen.

Keystone-SDA SDA

Nach dem sensationellen torlosen Remis bei der WM-Premiere gegen Spanien gab es für die Westafrikaner gegen Uruguay auch die ersten zwei Tore zu bejubeln. In der 21. Minute traf Kevin Pina mit einem Freistoss aus 30 Metern zum 1:0, und nach einer guten Stunde erzielte Hélio Varela den Treffer zum 2:2-Schlussstand.

Bei beiden Gegentreffern war Uruguays Defensive ungenügend. Besonders ärgerlich für Nationaltrainer Marcelo Bielsa war aber das 2:2. Nachdem der zweifache Weltmeister durch Tore von Maximiliano Araujo in der 44. Minute und Agustin Canobbio in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die vermeintliche Wende geschafft hatte, servierten Verteidiger Mathias Olivera und Goalie Fernando Muslera mit Fehlern das 2:2 auf dem Silbertablett. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Varela profitierte davon.

Für Uruguay ist die Lage nach den Unentschieden gegen Kap Verde und Saudi-Arabien brenzlig. Die Südamerikaner spielen zum Abschluss in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit gegen Spanien. Im anderen, zeitgleich ausgetragenen Spiel stehen sich Kap Verde und Saudi-Arabien gegenüber. Den Afrikanern reicht unter Umständen bereits ein weiteres Remis für den 2. Platz und das sichere Weiterkommen.

Telegramm und Tabelle:

Uruguay – Kap Verde 2:2 (2:1)

Miami. – 64'003 Zuschauer. – SR Eskås (NOR). – Tore: 21. Kevin Pina 0:1. 44. Araújo 1:1. 45. Canobbio (Araújo) 2:1. 61. Hélio Varela 2:2.

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte (70. de la Cruz); Canobbio, Bentancur, Valverde, Araújo (81. Rodríguez); Viñas (70. Núñez).

Kap Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (71. Laros Duarte); Ryan Mendes, Telmo Arcanjo (46. Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (80. Yannick Semedo), Garry Rodrigues (58. Hélio Varela); Gilson Benchimol (58. Nuno da Costa).

Bemerkungen: Verwarnungen: 5. Sidny Cabral. 20. Bentancur. 58. Olivera. 93. Diney Borges.

1. Spanien 2/4 (4:0). 2. Uruguay 2/2 (3:3). 3. Kap Verde 2/2 (2:2). 4. Saudi-Arabien 2/1 (1:5).