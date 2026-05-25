Gregor Kobel muss das Einrücken ins Nationalteam krankheitsbedingt verschieben. Keystone

Mit einer Trainingswoche in St. Gallen beginnt die WM-Vorbereitung des Schweizer Nationalteams. Allerdings sind nicht alle Spieler von Beginn an dabei.

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Zum Auftakt am Pfingstmontag rückten zwölf Spieler ins Pre-Camp in der Ostschweiz ein: die Goalies Marvin Keller und Yvon Mvogo, die Defensivspieler Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Silvan Widmer und Denis Zakaria sowie die Offensivspieler Johan Manzambi, Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Cedric Itten und Fabian Rieder. Ebenfalls anreisen sollte Gregor Kobel, der dies krankheitsbedingt aber verschieben musste.

Die restlichen Spieler fehlen noch, da sie am Samstag oder Sonntag mit ihren Klubs im Einsatz standen. Sie werden bis Donnerstag in St. Gallen erwartet.

Eine Ausnahme bildet Amdouni: Obwohl er am Pfingstsonntag noch mit seinem Klub im Einsatz stand, ist er bereits von Beginn an beim Nationalteam dabei. Der Offensivspieler hatte die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasst.

Zum Abschluss der Trainingswoche in St. Gallen steht am kommenden Sonntag ein Testspiel gegen Jordanien auf dem Programm (15.00 Uhr). Am Dienstag, 2. Juni, wird das Nationalteam ins Basecamp nach San Diego reisen.

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