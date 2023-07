Läuft Alisha Lehmann an der WM zur Höchstform auf? Keystone

Endlich ist es soweit, am Donnerstag beginnt die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Die Schweiz greift dann am Freitag ins Geschehen ein. Hier sind unsere Prognosen.

Wie weit kommt die Schweiz?

Das sagt blue News: Die Nati übersteht die Gruppenphase hinter Norwegen auf Platz 2. Im Achtelfinale treffen die Schweizerinnen auf Japan und verlieren nach 120 torlosen Minuten das Elfmeterschiessen. Erhobenen Hauptes verlässt das Team von Inka Grings die grosse Bühne. Ist alles nur so ein Gefühl, hoffentlich kommt es anders …

Stimmen aus dem Kreise der Nationalmannschaft:

Stimmen der Expertinnen:

Was ist der Schweizer Frauen-Nati an der WM zuzutrauen? 18.07.2023

So tippen unsere Leser*innen:

Wer wird Weltmeister?

Das sagt blue News: Die Rekordweltmeisterinnen aus den USA gehen als Topfavorit ins Turnier, der Titel-Hattrick wäre keine Sensation. Doch soweit wird es nicht kommen, denn Australien schafft den ganz grossen Coup. Von den Heimfans getragen, rauscht das Team zum Titel.

Deutschland, England oder Frankreich werden zwar höher gehandelt, aber Australien ist immerhin die Weltnummer 10 im Frauenfussball und mit Sam Kerr haben die Matildas eine Granate im Sturm, die für Chelsea und auch im Nationalteam Tor um Tor erzielt. Da müssen sich die gegnerischen Teams warm anziehen.

Schiesst Chelseas Starspielerin Sam Kerr Australien zum Titel an der Heim-WM? Imago

So tippen unsere Leser*innen: