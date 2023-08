Ramona Bachmann traf gegen Spanien als ganz junge Spielerin dreimal. IMAGO/ZUMA Wire

Wenn das Nationalteam der Frauen am Samstag den Achtelfinal bestreitet, heisst es wieder einmal Schweiz gegen Spanien. Ein Duell, das sportartenübergreifend schon oft für Spannung gesorgt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Duell Schweiz vs. Spanien weckt Erinnerungen. Einerseits jene des EM-Viertelfinals 2021 der Herren oder jene der epischen Duelle zwischen Roger Federer und Rafael Nadal.

Wie man Spanien schlägt, weiss – auch wenn es schon ein Weilchen her ist – Ramona Bachmann. Im Rahmen der EM-Qualifikation 2013 siegten die Schweizerinnen in einer von zwei Spielen über Spanien. Bachmann schoss insgesamt drei Tore. Mehr anzeigen

Das Aufeinandertreffen in der K.o.-Phase erinnert in erster Linie an den 2021 ausgetragenen EM-Viertelfinal der Männer, als sich das Schweizer Nationalteam nach hartem Kampf im Penaltyschiessen geschlagen geben musste. Xherdan Shaqiri hatte den 0:1-Rückstand ausgeglichen, danach stand vor allem Torhüter Yann Sommer im Mittelpunkt. Beinahe wäre es der Mannschaft gelungen, dem grossen Favoriten wie beim ersten Gruppenspiel der WM 2010 ein Schnippchen zu schlagen.

Im sportlichen Kontext fällt einem bei Schweiz gegen Spanien auch das ewige Tennis-Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal ein. Die beiden Rivalen, die aber auch eine sehr freundschaftliche Beziehung pflegten, standen sich in ihren Karrieren – die eine abgeschlossen, die andere kurz vor dem Ende – 40 Mal gegenüber. Mit 24 zu 16 Siegen fällt die Bilanz zugunsten des Mallorquiners aus. Auf Rasen, der Fussballunterlage, setzte sich Federer allerdings mit 3 zu 1 durch.

Bei den Fussball-Frauen gab es das letzte Duell zwischen der Schweiz und Spanien vor vier Jahren am Algarve Cup, als sich die Spanierinnen mit 2:0 durchsetzten. Davor trafen die beiden Teams 2011 und 2012 im Rahmen der Qualifikation für die EM 2013 je einmal aufeinander. Nach einer 2:3-Niederlage in Madrid feierten die Schweizerinnen in Aarau einen 4:3-Erfolg. Besonders hervorgetan hatte sich dabei Ramona Bachmann. Die damals 20- respektive 21-Jährige schoss in den beiden Partien insgesamt drei Tore.

sda