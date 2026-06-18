  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bosnier nehmen Los Angeles ein Beim Fan-Vergleich sehen die Schweizer alt aus

von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus Los Angeles

18.6.2026

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein

Schon am Abend vor dem Spiel wimmelt es rund um das SoFi Stadium in Los Angeles vor bosnischen Anhängern. blue Sport macht den Stimmungstest.

18.06.2026

Schon am Abend vor dem Spieltag wimmelt es rund ums SoFi Stadium in Los Angeles von bosnischen Anhängern. Sie sind vor dem Duell gegen die Schweiz nicht nur klar in Überzahl, sie sind auch euphorisch und siegessicher. 

,

von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus Los Angeles

18.06.2026, 13:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • blue Sport schaut sich am Abend vor dem WM-Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien vor Ort in Los Angeles um.
  • Der Stimmungstest zeigt ein klares Bild: Die bosnischen Fans sind den schweizerischen zahlenmässig klar überlegen.
  • Auch fussballerisch trauen die bosnischen Fans ihrer Mannschaft einiges zu. Zum Glück für die Nati wird das Spiel am Donnerstag aber auf dem Platz und nicht auf den Rängen entschieden.
Mehr anzeigen

blue Sport besucht am Abend vor dem Nati-Knüller gegen Bosnien die beiden Fan-Lager in Los Angeles. Die Schweizer treffen sich in einem Pub beim berühmten Santa Monica Beach, die Bosnier in der Nähe des SoFi Stadium in Inglewood.

Beim Fan-Vergleich ziehen die Schweizer klar den Kürzeren. Die Bosnier sind den Nati-Fans nicht nur zahlenmässig, sondern auch stimmungsmässig haushoch überlegen. Und auch in Sachen Euphorie und Zuversicht liegen sie vorn. Einer sagt: «Schau dich um, diese Begeisterung, dieses Feuer. Darum werden wir gewinnen.» Ein anderer meint: «Wir haben Herz und Stolz. Ich tippe auf einen 3:1-Sieg!»

Hunderte singen, tanzen und feiern bis in die Nacht. Darunter auch zahlreiche Bosnier-Schweizer. Am letzten Freitag haben tausende bosnische Anhänger schon Vancouver überrollt, jetzt sind sie in Los Angeles. Bis zu 40'000 sollen gegen die Schweiz im Stadion sein, die Nachfrage nach Tickets war riesig. «Für die Schweiz wird es ein Auswärtsspiel», sagt eine Bosnierin. 

Zum Glück wird das Duell auf dem Rasen und nicht daneben ausgetragen. Sonst wäre die Schweiz chancenlos. Murat Yakin sagt an der Pressekonferenz zum bosnischen Fan-Auflauf: «Wir sind erfahren und können damit umgehen. Wenn wir den Ball zirkulieren lassen und unser Spiel machen, werden wir ihre Fans schon verstummen lassen.» Mittelfeldspieler Remo Freuler lobt die Fans und sagt: «Sie werden vielleicht auf den Rängen lauter sein. Aber auf dem Platz zählt die Spielweise – da wollen wir gewinnen.»

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel

Am Donnerstag trifft die Schweiz im zweiten WM-Gruppenspiel auf Bosnien. blue Sport hat sich vor Ort in Los Angeles bei den Nati-Fans umgehört.

18.06.2026

Mehr blue Sport

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar zum WM-Auftakt gerät die Schweiz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina unter Druck. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni vor Ort in Los Angeles.

18.06.2026

Meistgelesen

Am Ende führt Trump die Schweiz vor
Mann (59) stürzt am HB Zürich auf Gleis – tot
Die Schweiz kann wieder AKW bauen – doch niemand will
Offene Mikrofone verraten, worüber die Mächtigen wirklich sprechen
Portugal-Trainer Martinez über blassen Ronaldo: «Auswechslung ergibt überhaupt keinen Sinn»

Mehr blue Sport

«Ich hatte zu viele Selbstzweifel». Darum wurde aus Alain Sutter kein Weltfussballer

«Ich hatte zu viele Selbstzweifel»Darum wurde aus Alain Sutter kein Weltfussballer

Ski alpin. Swiss-Ski portiert Walter Reusser für Sitz im Exekutivrat

Ski alpinSwiss-Ski portiert Walter Reusser für Sitz im Exekutivrat

WM 2026. Diese Teams können schon in der 2. Runde weiterkommen

WM 2026Diese Teams können schon in der 2. Runde weiterkommen

Zu Besuch bei den Okafor-Brüdern. «Klar war Noah enttäuscht, dass er gegen Katar nicht spielen durfte»

Zu Besuch bei den Okafor-Brüdern«Klar war Noah enttäuscht, dass er gegen Katar nicht spielen durfte»

25 Ballkontakte in 90 Minuten. Portugal-Trainer Martinez über blassen Ronaldo: «Auswechslung ergibt überhaupt keinen Sinn»

25 Ballkontakte in 90 MinutenPortugal-Trainer Martinez über blassen Ronaldo: «Auswechslung ergibt überhaupt keinen Sinn»