Bosnien-Fans nehmen vor Schweiz-Spiel Los Angeles ein Schon am Abend vor dem Spiel wimmelt es rund um das SoFi Stadium in Los Angeles vor bosnischen Anhängern. blue Sport macht den Stimmungstest. 18.06.2026

Schon am Abend vor dem Spieltag wimmelt es rund ums SoFi Stadium in Los Angeles von bosnischen Anhängern. Sie sind vor dem Duell gegen die Schweiz nicht nur klar in Überzahl, sie sind auch euphorisch und siegessicher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport schaut sich am Abend vor dem WM-Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien vor Ort in Los Angeles um.

Der Stimmungstest zeigt ein klares Bild: Die bosnischen Fans sind den schweizerischen zahlenmässig klar überlegen.

Auch fussballerisch trauen die bosnischen Fans ihrer Mannschaft einiges zu. Zum Glück für die Nati wird das Spiel am Donnerstag aber auf dem Platz und nicht auf den Rängen entschieden. Mehr anzeigen

blue Sport besucht am Abend vor dem Nati-Knüller gegen Bosnien die beiden Fan-Lager in Los Angeles. Die Schweizer treffen sich in einem Pub beim berühmten Santa Monica Beach, die Bosnier in der Nähe des SoFi Stadium in Inglewood.

Beim Fan-Vergleich ziehen die Schweizer klar den Kürzeren. Die Bosnier sind den Nati-Fans nicht nur zahlenmässig, sondern auch stimmungsmässig haushoch überlegen. Und auch in Sachen Euphorie und Zuversicht liegen sie vorn. Einer sagt: «Schau dich um, diese Begeisterung, dieses Feuer. Darum werden wir gewinnen.» Ein anderer meint: «Wir haben Herz und Stolz. Ich tippe auf einen 3:1-Sieg!»

Hunderte singen, tanzen und feiern bis in die Nacht. Darunter auch zahlreiche Bosnier-Schweizer. Am letzten Freitag haben tausende bosnische Anhänger schon Vancouver überrollt, jetzt sind sie in Los Angeles. Bis zu 40'000 sollen gegen die Schweiz im Stadion sein, die Nachfrage nach Tickets war riesig. «Für die Schweiz wird es ein Auswärtsspiel», sagt eine Bosnierin.

Zum Glück wird das Duell auf dem Rasen und nicht daneben ausgetragen. Sonst wäre die Schweiz chancenlos. Murat Yakin sagt an der Pressekonferenz zum bosnischen Fan-Auflauf: «Wir sind erfahren und können damit umgehen. Wenn wir den Ball zirkulieren lassen und unser Spiel machen, werden wir ihre Fans schon verstummen lassen.» Mittelfeldspieler Remo Freuler lobt die Fans und sagt: «Sie werden vielleicht auf den Rängen lauter sein. Aber auf dem Platz zählt die Spielweise – da wollen wir gewinnen.»

«Ein schlechter Start ist ein gutes Omen» – das sagen die Nati-Fans vor dem Bosnien-Spiel Am Donnerstag trifft die Schweiz im zweiten WM-Gruppenspiel auf Bosnien. blue Sport hat sich vor Ort in Los Angeles bei den Nati-Fans umgehört. 18.06.2026

Mehr blue Sport