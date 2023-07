Linda Caicedo Absolute Breathtaking Goal Vs Germany 🔥🤝



Germany vs Colombia

Die deutschen Fussballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert. Die DFB-Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 und muss um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Überragende Spielerin auf Seiten den Kolumbianerinnen war die 18-jährige Linda Caicedo, welche die Südamerikanerinnen mit einem absoluten Traumtor in Führung brachte. Deutschland fand kurz vor Schluss durch Alexandra Popps Penalty zwar noch zum Ausgleich, in der Nachspielzeit sorgte Manuela Vanegas mit einem Kopfballtor nach einem Eckball aber doch noch für den Sieg für Kolumbien.

