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WM 2026 Belgien mit Lukaku, aber ohne Openda

SDA

15.5.2026 - 15:08

Romelu Lukaku gehört trotz Formtief und anders als Loïs Openda zum vorläufigen Kader der Belgier
Romelu Lukaku gehört trotz Formtief und anders als Loïs Openda zum vorläufigen Kader der Belgier
Keystone

Belgien hat am Freitag das Kader für die am 11. Juni beginnende Fussball-WM bekanntgegeben. Unter anderem fehlt Loïs Openda von Juventus Turin.

Keystone-SDA

15.05.2026, 15:08

15.05.2026, 15:20

Belgiens Aufgebot wird angeführt von Captain Youri Tielemans von Europa-League-Finalist Aston Villa. Zum 26-Mann-Kader gehören etwas überraschend auch der bereits 37-jährige Axel Witsel sowie Stürmer Romelu Lukaku, der bei Napoli in dieser Saison gerade mal auf 64 Einsatzminuten kam. Loïs Openda von Juventus Turin hingegen fehlt im Aufgebot von Nationaltrainer Rudi Garcia. Belgien trifft in der Gruppe G auf Ägypten, den Iran und Neuseeland.

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