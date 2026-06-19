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«Diese Frage höre ich am meisten» Beni Thurnheer, wie findest du Sascha Ruefer?

Björn Lindroos

19.6.2026

Beni Thurnheer, wie findest du Sascha Ruefer?

Beni Thurnheer, wie findest du Sascha Ruefer?

26.05.2026

Während früher Beni Thurnheer (76) die Stimme hinter der Nati war, ist heute Sascha Ruefer von Nati-Spielen nicht wegzudenken. Hier verrät die TV-Legende, was ihm an seinem Nachfolger gefällt.

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Björn Lindroos, Michael Wegmann, Ronja Zeller

19.06.2026, 19:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beni Thurnheer lobt Sascha Ruefer als unverwechselbare Kommentatoren-Persönlichkeit, die man nicht durch KI ersetzen könne. 
  • Thurnheer sagt, Ruefers Bekanntheit sei ein grosses Kompliment. Die meisten Zuschauer könnten sonst kaum Namen von Fussballkommentatoren nennen.
  • Während Nati-Spielen schreiben sich die beiden manchmal Nachrichten, verrät die TV-Legende.  
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Lange war er die Stimme hinter der Nati. Beni Thurnheer kommentierte jahrelang die Spiele der Schweiz. Unvergessen sein Kommentar an der WM 1994, als die Nati zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft dabei war. «Beni National» bewegte die Massen.

Nicht weniger polarisierend ist sein Nachfolger. Heute ist die Stimme von Sascha Ruefer zu hören, wenn die Nati kommentiert. Eine TV-Persönlichkeit, die die Schweiz bewegt. Was hält Thurnheer eigentlich von Ruefer? «Diese Frage höre ich am meisten», sagt die TV-Legende lachend im WM-Talk von blue Sport.

«Eine unverwechselbare Persönlichkeit»

Die TV-Legende hat darauf eine Standardantwort: «Ich sage dann immer: ‹Ich gratuliere dir, dass du weisst, dass ein Fussballreporter Sascha Ruefer heisst. Kennst du auch noch andere Namen?›» Die meisten würden dann keinen mehr kennen, so Thurnheer weiter. «Und das ist schon mal gut. Sascha Ruefer ist eine unverwechselbare Persönlichkeit, die man nicht durch einen Computer ersetzen kann.»

Dies sei nämlich heutzutage ein Problem. «Manche Kommentatoren müssen aufpassen, dass sie nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Denn sie erzählen alle einfach das Gleiche», mahnt Thurnheer.

Er selbst war am Mikrofon unverwechselbar. Dank seiner Stimme und seines Wortwitzes. Wie zum Beispiel «der Rasen sieht alt und gebraucht aus – irgendwie erinnert er mich an die Kleider der Kelly Family». Thurnheer: «Ich hatte immer gerne Analogien zum Leben. Wie ‹die spinnen die Römer› à la Asterix, wenn die Fans in Rom blöd getan haben.»

Thurnheer: «Sascha Ruefer schaut sich die SMS während der Spiele an»

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26.05.2026

Noch heute vor dem TV kommen ihm solche Wortspielchen in den Sinn. Doch Thurnheer verzichtet darauf, diese seinen Nachfolgern auf die Medientribüne zu schicken.

Mit Ruefer habe er dennoch ab und an während der Spiele Kontakt, verrät «Beni National». «Sascha schaut sich die SMS während der Spiele an. Ich schreibe ihm auch manchmal. Zum Beispiel: Achtung, von zu Hause aus sieht der Match nicht so schlecht aus, wie du ihn machst. Manchmal bedanke sich Ruefer dann in der Pause für die Nachricht.

Alle Folgen über Beni Thurnheer in der Serie «USA 1994: WM-Helden für immer»

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Er kann nur dreimal jonglieren, dennoch gehört er zu unseren grössten WM-Helden. TV-Legende Beni Thurnheer erzählt Anekdoten über Popcorn, Prominenz, Köbi Kuhn sowie Sascha Ruefer. Und er verrät, was ihn im Fernsehen wirklich nervt.

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