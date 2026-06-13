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Irre Abwehraktion Bosnien-Verteidiger Kolasinac verhindert Gegentor mit spektakulärem Lattenknaller

Tobias Benz

13.6.2026

Kolasinac verhindert Kanada-Tor mit irrer Abwehraktion

Kolasinac verhindert Kanada-Tor mit irrer Abwehraktion

12.06.2026

Beim Auftaktspiel in der Schweizer Gruppe zwischen Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina kommt es zu einer spektakulären Abwehraktion. Sead Kolasinac haut den Ball aus kürzester Distanz an die Latte.

Redaktion blue Sport

13.06.2026, 02:00

Was für eine irre Rettungsaktion von Bosnien-Verteidiger Sead Kolasinac! Im Eröffnungsspiel der Schweizer Gruppe B in Toronto hämmert der 32-Jährige den Ball in der zweiten Halbzeit aus kürzester Distanz ans eigene Gebälk.

Ob so gewollt oder nicht – die Aktion verhindert das sicher geglaubte Ausgleichstor von Kanada. Zum Ungemach der Bosnier gelingt den WM-Gastgebern in der 78. Minute dennoch das 1:1. Kolasinac sichert seiner Nation mit der Aktion aber immerhin einen Punkt.

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11.06.2026

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11.06.2026

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