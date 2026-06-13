  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Irrer Fan-Aufmarsch in Boston Die Schotten sind so laut, dass Anwälte ihren Job nicht mehr richtig machen können

SDA

13.6.2026 - 18:12

Sie feiern in Schottenröcken und mit viel Bier, spielen Dudelsack und kommen in Massen: Tausende Fans der schottischen Mannschaft haben Boston geflutet und in eine riesige Partyzone verwandelt.

Keystone-SDA

13.06.2026, 18:12

13.06.2026, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tausende Schottland-Fans haben Boston eingenommen und in ein Tollhaus verwandelt.
  • Die Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, sagte mit einem Augenzwinkern: «Ich habe heute bereits mit Anwälten und Richtern gesprochen. Sie erzählten mir, dass sie im Gerichtsgebäude wegen des Lärms draussen nichts hören konnten – verursacht durch die Tartan Army.»
  • Schottland will bei seinem WM-Comeback nach 28 Jahren erstmals in seiner Verbandsgeschichte in die K.o.-Phase einziehen. Zum Auftakt spielt Schottland in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit gegen Haiti.
Mehr anzeigen

«Boston wird zum Mini-Schottland», titelte unter anderem der TV-Sender BBC. In Foxborough nahe Boston eröffnen die «Bravehearts» in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit ihre WM-Mission gegen den Karibikstaat Haiti.

Rund 30'000 Schotten sollen Berichten zufolge für das WM-Spiel nach Boston gereist sein. Fanartikel der Boston Red Sox sind im Stadtbild kaum noch zu sehen – stattdessen dominieren schottische Trikots. Und auf den Strassen scheint inzwischen fast jede zweite Person einen Kilt zu tragen. Selbst aus den Fenstern hängen unzählige Flaggen der Nordeuropäer. Aus den Pubs und Bars schallt es «No Scotland, no Party» (Kein Schottland, keine Party).

«Ich habe heute bereits mit Anwälten und Richtern gesprochen. Sie erzählten mir, dass sie im Gerichtsgebäude wegen des Lärms draussen nichts hören konnten – verursacht durch die Tartan Army», sagte die Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, der BBC. Als Tartan Army werden die Fans der schottischen Nationalmannschaft bezeichnet.

Das riesige Fan-Aufkommen bereitet sogar Haitis Trainer Sebastien Migne ein wenig Sorge. «Meine Frau und mein Sohn sassen vorhin im Flugzeug und die Maschine war voller Schotten im Kilt. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind», berichtete der Franzose mit einem Schmunzeln.

Auch das Vorrundenspiel gegen Marokko findet in Foxborough statt. Weiterer Gegner ist Brasilien. Schottland will bei seinem WM-Comeback nach 28 Jahren erstmals in seiner Verbandsgeschichte in die K.o.-Phase einziehen.

Meistgelesen

«Die Vorfälle sind ernst»: Schweden fängt zwei russische Kampfjets über der Ostsee ab
Alpen-Club führt Reservationsgebühr für SAC-Hütten ein
Wenn du diesen Song hörst, dann hat die Nati ein Tor geschossen
Mietzins für 4,5-Zimmer-Wohnung steigt um fast das Doppelte
30 Grad sind erst der Anfang – jetzt rollt eine Hitzewelle an

Videos aus dem Ressort

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

11.06.2026

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

13.06.2026

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

13.06.2026

blue Sport feiert mit Amis mit: «Es ist ein Traum - wir sind so stolz!»

blue Sport feiert mit Amis mit: «Es ist ein Traum - wir sind so stolz!»

13.06.2026

So kämpft die Nati gegen die brutale Hitze

So kämpft die Nati gegen die brutale Hitze

Mit Kältejacken und Eiswürfel fürs Handgelenk: Die Schweizer Nati kämpft gegen die Hitze in Santa Clara. Chefredaktor Andreas Böni mit der Einschätzung vor Ort.

13.06.2026

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

blue Sport feiert mit Amis mit: «Es ist ein Traum - wir sind so stolz!»

blue Sport feiert mit Amis mit: «Es ist ein Traum - wir sind so stolz!»

So kämpft die Nati gegen die brutale Hitze

So kämpft die Nati gegen die brutale Hitze

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweiz vs. Katar um 21 Uhr. Die Aufstellung ist da: So spielt die Nati gegen Katar ++ Fans machen Stimmung

Schweiz vs. Katar um 21 UhrDie Aufstellung ist da: So spielt die Nati gegen Katar ++ Fans machen Stimmung

Eine gute Wahl?. Wenn du diesen Song hörst, dann hat die Nati ein Tor geschossen

Eine gute Wahl?Wenn du diesen Song hörst, dann hat die Nati ein Tor geschossen

Nati-Pensionäre sind zuversichtlich. «Alles ist möglich, wir können Weltmeister werden»

Nati-Pensionäre sind zuversichtlich«Alles ist möglich, wir können Weltmeister werden»

Mutter war hochschwanger. Wie ein verweigerter Flug vor 23 Jahren Folarin Balogun zum US-Helden avancieren lässt

Mutter war hochschwangerWie ein verweigerter Flug vor 23 Jahren Folarin Balogun zum US-Helden avancieren lässt

«Für uns ist es extrem wichtig, dass ...». SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

«Für uns ist es extrem wichtig, dass ...»SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez